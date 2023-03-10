ДТЕК пояснив, чому важливо вимикати електрику під час обстрілів

Стверджують, що це мінімізує наслідки ударів

В енергопостачальній компанії Yasno (група ДТЕК) пояснили, чому змушені наперед вимикати світло під час ракетних обстрілів. Стверджують, що це мінімізує наслідки ударів.

Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Превентивні заходи

Як розповів гендиректор Yasno, під час останнього російського обстрілу в українській енергосистемі зафіксували перепади напруги. Для уникнення цього і вдаються до превентивних відключень електроенергії.

Він зазначив, що працює подібний принцип, як зі споживанням електрики — споживається стільки, скільки виробляється.

"Уявимо мережу водопровідних труб: до однієї великої через насос приєднано багато маленьких, більш тонких. Насос тримає напір об'єму води з великої труби, зменшує його і подає в маленькі трубочки. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки розірвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа", — зауважив гендиректор.

Так, під час потрапляння ракети в трансформатор є ймовірність того, що або мережі, або сам об'єкт генерації отримають пошкодження від підвищення напруги. У такому випадку наслідки доведеться ліквідовувати довше.

"Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якась одна ланка системи, якщо в неї потраплять, коли все буде відключено. Саме тому нас раніше відключають під час атак… Краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати на ремонт" — додав Сергій Коваленко.

Збитки від обстрілів

Нагадаємо, раніше у ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.

За оцінками експертів проєкту "росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.