Helsi запустил срочные онлайн-консультации врача

Украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей

Медицинский онлайн-портал Helsi запустил новую услугу. Благодаря ей украинцам станут доступны срочные онлайн-консультации врачей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу компании.

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Как будет работать сервис

Как рассказали в компании, пациентам станет удобнее получить медицинские услуги профессионалов.

"В течение 15 мин. от создания заявки пациент получает консультацию у врача, при частой потребности в лекарстве — также электронный рецепт на рецептурные препараты. Это быстрое решение, когда семейный врач имеет плотный график, а консультация, справка или е-рецепт нужны немедленно", — отмечают там.

Так, украинцы на срочной онлайн-консультации смогут дистанционно получать электронные рецепты врача, но только повторные. За первым рецептом придется идти на очную консультацию.

Сколько стоит услуга

Стоимость такой онлайн-консультации — 200 гривен. Как пояснили в Helsi, 2/3 средств будет получать врач частной практики, предоставляющей услугу.

"Это поможет пациентам за рубежом, которые не могут пообщаться с украиноязычным врачом и срочно нуждаются в консультации. Через 5 мин. пациент может получить повторный е-рецепт и сразу идти с ним в аптеку. Срочную консультацию пациент может заказать для членов семьи. Преимущества нового сервиса для врачей — это дополнительный доход, за час можно обслуживать 4 пациента", — добавили в компании.

Как зарегистрироваться в Helsi

Регистрация на портале Helsi пациентов производится по номеру собственного мобильного телефона. Система попросит внести информацию о себе: фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол. Также необходимо придумать надежный пароль и указать данные для его восстановления. Также после своей регистрации разрешено зарегистрировать ребенка. Если человек зарегистрируется на портале Helsi, он сможет выбрать врача и записаться к нему.

Записаться в конкретную поликлинику можно так:

зайти на сайт сервиса;

ввести в поисковую строку специальность врача;

выбрать район, врача, удобную дату и время приема.

Напомним, украинцы могут получить средства от Эстонского совета по делам беженцев, в частности, на срочную операцию или лечение. Максимально можно оформить до 33 тыс. гривен при определенных условиях. Если деньги нужны срочно для спасения жизни человека или нескольких членов семьи (имеющие онкологическое заболевание и нуждающиеся в немедленной операции; раненые в результате войны и необходимое лечение) — можно сразу заполнить онлайн-форму.

Также мы сообщали, что в Украине с 1 апреля 2023 года заработают новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту. Ожидается, что новшество оптимизирует процесс назначения препаратов. Цифровые рецепты позволят усилить контроль за продажей лекарств и предотвратить негативные последствия самолечения.