Українці у Польщі можуть отримати допомогу на ліки: як це зробити
Для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
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Як подати заяву
Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.
Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. Далі буде надіслано сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.
Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.
Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.
До слова, Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.
В Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.