Українці у Польщі можуть отримати допомогу на ліки: як це зробити

У Польщі українські переселенці можуть отримати допомогу на покупку ліків

Для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть отримати 500 злотих.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як подати заяву

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.

Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. Далі буде надіслано сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації.

Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.

Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.

До слова, Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

В Україні вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.