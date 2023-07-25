Экспорт зерна из Украины — в ЕС обсудят возможность отмены запрета

Зерно готовят к экспорту. Фото: google.com

Во вторник, 25 июля, в Брюсселе главы Министерств сельского хозяйства Европейского Союза (ЕС) обсудят вопрос содействия экспорту украинского зерна. В частности, коснутся запрета на поставку зерна в ряд восточноевропейских стран.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечает агентство, вопрос содействия экспорту украинского зерна заострился на фоне недавних российских ударов по портовой инфраструктуре в Украине.

Представители стран ЕС намерены рассмотреть возражения нескольких восточноевропейских государств, которые заявили, что не планируют разрешать импорт украинского зерна после окончания действующего запрета. Он подходит к концу в середине сентября 2023 года.

Bloomberg отмечает, что в течение этой ночи Россия атаковала разные украинские регионы с помощью беспилотников, нацелившись на столицу Украины уже в шестой раз в этом месяце. Все беспилотники Shahed были сбиты на подходе к столице.

На фоне ситуации в Украине с экспортом зерна фьючерсы на пшеницу выросли на 2,6% в Чикаго до 7,7725 долларов за бушель, что является самым высоким уровнем с 21 февраля текущего года. Фьючерсы повысились на биржевой лимит предыдущего дня. Кукуруза с поставкой в декабре подорожала на 0,7%.

Как известно, в начале мая 2023 года в Европейской Комиссии объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Меры назвали "исключительными и временными", ведь поставки дешевой продукции из Украины "сбивали цены" местных фермеров. Действие запрета летом продлили до середины сентября.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине будет создан маршрут для временного экспорта продовольствия через Черное море. Такое решение было принято после того, как Россия вышла по "зерновой инициативе".

Также мы писали, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.