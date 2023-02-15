В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей

Утверждены новые цели сокращения вредных выбросов

В Европейском парламенте (ЕП) был принят запрет реализации транспорта с двигателями внутреннего сгорания через несколько лет. Утверждены новые цели сокращения вредных выбросов.

Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

Когда запретят продажу

Согласно законопроекту, с 2035 года на территории Европейского Союза запретят продажу новых транспортных средств из ДВС. Еврозона станет первым регионом в мире, где произойдет полный переход на электромобили.

Так, ЕС к 2030-му намерен сократить долю транспорта с ДВС на 55% для легковых автомобилей и 50% для коммерческих автомобилей по сравнению с 2021-м.

Переход на электромобили

По мнению евродепутатов, изменения будут стимулировать автопроизводителей выпускать больше электрокаров.

При этом мелкие производители, выпускающие от 1 тысячи до 10 тысяч новых авто или от 1 тысячи до 22 тысяч новых коммерческих машин в год, могут получить освобождение от правил до конца 2035 года. Также до конца 2026 будут отслеживать разрыв между законодательно установленными лимитами выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии.

Еще в Европарламенте разрабатывают новую систему льгот для электрокаров, чтобы заполнить рынок как можно скорее. Ожидается, что к 2030 году в Европе доля аккумуляторных электромобилей составит 70%.

Напомним, в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.

Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос на новые автомобили премиального сегмента, несмотря на полномасштабную войну. Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа.