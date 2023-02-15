Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных авто: когда заработает инициатива arrow

В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных авто: когда заработает инициатива

15 февраля 2023 09:22
lis.jpg - Ксения Лисновская
В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Утверждены новые цели сокращения вредных выбросов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Европейском парламенте (ЕП) был принят запрет реализации транспорта с двигателями внутреннего сгорания через несколько лет. Утверждены новые цели сокращения вредных выбросов.

Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.

Читайте также:

Когда запретят продажу

Согласно законопроекту, с 2035 года на территории Европейского Союза запретят продажу новых транспортных средств из ДВС. Еврозона станет первым регионом в мире, где произойдет полный переход на электромобили.

Так, ЕС к 2030-му намерен сократить долю транспорта с ДВС на 55% для легковых автомобилей и 50% для коммерческих автомобилей по сравнению с 2021-м.

Переход на электромобили

По мнению евродепутатов, изменения будут стимулировать автопроизводителей выпускать больше электрокаров.

При этом мелкие производители, выпускающие от 1 тысячи до 10 тысяч новых авто или от 1 тысячи до 22 тысяч новых коммерческих машин в год, могут получить освобождение от правил до конца 2035 года. Также до конца 2026 будут отслеживать разрыв между законодательно установленными лимитами выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии.

Еще в Европарламенте разрабатывают новую систему льгот для электрокаров, чтобы заполнить рынок как можно скорее. Ожидается, что к 2030 году в Европе доля аккумуляторных электромобилей составит 70%.

Напомним, в январе на рынке электромобилей продажи выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, за месяц автопарк пополнился около 1,3 тыс. электрокаров.

Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос на новые автомобили премиального сегмента, несмотря на полномасштабную войну. Количество продаж таких автомобилей превысило 20% от общего числа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:38 Россияне и дальше будут наступать, но это наступление не сравнимо с прошлогодним вторжением, — ГУР

10:36 В Новой Зеландии произошло землетрясение: толчки были "масштабны и мощны"

10:27 Остался один шаг: гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство

10:27 Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:12 Искусственный интеллект ChatGPT "впал в депрессию"

10:00 За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

09:53 Аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса

09:36 Пентагон хочет передать Украине изъятое контрабандное оружие из Ирана

09:33 "Не имеем права проиграть следующий матч": Конте оценил игру "Тоттенхэма" с "Миланом" в ЛЧ

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

08:20 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Новина з відео

08:13 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:54 Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Актуальное по теме

None 15 Февраль 10:36

В Новой Зеландии произошло землетрясение: толчки были "масштабны и мощны"

None 15 Февраль 10:27

Остался один шаг: гвардейцы в Одесской области предотвратили самоубийство

None 15 Февраль 10:24

Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников

None 15 Февраль 10:25

Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB