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У ЄС заборонять продаж бензинових та дизельних авто: коли запрацює ініціатива

15 лютого 2023 09:22
lis.jpg - Ксенія Лисновська
У ЄС заборонять продаж бензинових та дизельних авто
Затверджено нові цілі скорочення шкідливих викидів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Європейському парламенті (ЄП) ухвалили заборону реалізації транспорту із двигунами внутрішнього згоряння через кілька років. Затверджено нові цілі скорочення шкідливих викидів.

Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.

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Коли заборонять продаж

Відповідно до законопроєкту, із 2035 року на території Європейського Союзу заборонять продаж нових транспортних засобів із ДВС. Єврозона стане першим регіоном у світі, де відбудеться повний перехід на електромобілі.

Так, ЄС до 2030-го має намір скоротити частку транспорту з ДВС на 55% для легковиків та 50% для комерційних авто порівняно із 2021-м.

Перехід на електромобілі

На думку євродепутатів, зміни стимулюватимуть автовиробників випускати більше електрокарів.

При цьому дрібні виробники, що випускають від 1 тисячі до 10 тисяч нових авто або від 1 тисячі до 22 тисяч нових комерційних машин на рік, можуть отримати звільнення від правил до кінця 2035-го. Також до кінця 2026 року відстежуватимуть розрив між законодавчо встановленими лімітами викидів та реальними даними про споживання палива й енергії.

Ще у Європарламенті розробляють нову систему пільг для електрокарів, щоб заповнити ринок якомога швидше. Очікується, що до 2030 року у Європі частка акумуляторних електромобілів сягне 70%.

Нагадаємо, у січні на ринку електромобілів продажі зросли удвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Так, за місяць автопарк поповнився на близько 1,3 тис. електрокарів.

Також ми писали, що на українському автомобільному ринку спостерігається підвищений попит на нові авто преміального сегмента, незважаючи на повномасштабну війну. Кількість продажів таких автомобілів перевищила 20% від загального числа.

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