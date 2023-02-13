Авторинок в Україні — у січні рекордно зросли продажі автобусів

Минулого місяця в країні реалізували 239 автобусів та мікроавтобусів

В Асоціації автовиробників України "Укравтопром" заявили про рекордний показник продажів автобусів на українському ринку. Йдеться про кількість продажів, зафіксованих у січні 2023 року.

Про це поінформував пресцентр Укравтопрому.

Як змінилися продажі

За інформацією Асоціації, минулого місяця в країні реалізували 239 автобусів та мікроавтобусів, що є рекордом для січня за останні десять років. Якщо порівнювати із торішнім результатом, то цей сегмент авторинку збільшився удвічі.

Лідирує на ринку нових автобусів у січні українська марка "Еталон". Було продано 64 автобуси. Друге місце за Сitroën — 52 автобуси. На третьому місці — Ataman. Цієї марки було реалізовано 50 одиниць.

Окрім того, у топ-5 минулого місяця змогли потрапити: "ЗАЗ" (20 од.) Volkswagen (18 од.).

Ситуація на авторинку

На автомобільному ринку в 2023 році ситуація безпосередньо залежатиме від перебігу подій на фронті, що впливатиме на загальний стан економіки. Проте експерти переконані, що спостерігатиметься уповільнення зростання.

Варто зауважити, що упродовж липня минулого року, через місяць після скасування пільг на розмитнення авто на єврономерах, ринок нових легковиків в країні зріс на понад чверть. У липні українці купили та зареєстрували більш ніж 3,6 тисячі нових легкових авто.

Нагадаємо, експерти назвали найпопулярніші дизельні автомобілі, куплені в Україні, за підсумками січня 2023 року. Частка таких нових авто сягнула майже 22% (677 нових авто) від усіх машин, придбаних українцями.

Також ми писали, що в Україні ринок автострахування реформують. Зокрема, збільшаться суми страхових виплат у разі аварій, розшириться список транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, зміняться терміни розгляду заяви про страхову виплату.