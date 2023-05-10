Цены на недвижимость изменились — сколько стоит жилье в Киеве

Женщина держит ключи от новой квартиры. Фото: Freepik

В Киеве весной на рынке недвижимости отмечаются ценовые изменения. Приобрести квартиру в столице стало подороже.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная порталом M2Bomber.

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Подорожание квартир

Как отмечают аналитики, за последний месяц один квадратный метр в Киеве подорожал почти на 1 тыс. грн. Стоимость выросла с 49,87 тыс. грн до 50,78 тыс. грн.

Источник: M2Bomber

Самые популярные на портале однокомнатные квартиры по цене около 41,6 тыс. грн. Таких объявлений размещено 8,1%.

Часто встречается стоимость в 39 тыс. грн — 7,9%. Также есть цены в 44,2 тыс. грн — 7,1%, 46,8 тыс. грн — 6,6%.

Значительно меньше объявлений о продаже квартир по цене "квадрата" в 7,8 тыс. грн — всего одна десятая от всего количества объявлений.

Самые низкие цены за квадратный метр жилья представлены:

в Деснянском районе — в среднем составляют 40,29 тыс. грн.

Дарницком — "квадрат" стоит 44,7 тыс. грн;

Святошинском — 46,4 тыс. грн;

Оболонском — 48364 грн;

Подольский — 49,77 тыс. грн;

Днепровском — 50012 грн;

Соломенском — 52,23 тыс. грн.

Самыми дорогими остаются квартиры в следующих районах:

Печерский район — "квадрат" в среднем стоит 75,88 тыс. грн;

Шевченковский — 65,28 тыс. грн;

Голосеевский — 56 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, имеющие большие площади недвижимости, должны до 1 июля текущего года уплатить налог. При этом "избыток", за который нужно рассчитаться, можно узнать самому благодаря "Калькулятору налога на имущество".

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" рассказали о ситуации, когда "Доступная ипотека" может стать обузой. Оказывается, банк может исключить граждан из участников программы по льготной ставке 7% и выставить долг.