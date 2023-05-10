Ціни на нерухомість змінились — скільки коштує житло у Києві

Жінка тримає ключі від нової квартири. Фото: Freepik

У Києві навесні на ринку нерухомості спостерігаються цінові зміни. придбати квартиру у столиці стало дорожче.

Про це свідчить інформація, опублікована порталом M2Bomber.

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Подорожчання квартир

Як зазначають аналітики, за останній місяць один квадратний метр у Києві подорожчав майже на 1 тис. грн. Так, вартість зросла з 49,87 тис. грн до 50,78 тис. грн.

Джерело: M2Bomber

Найпопулярнішими на порталі є однокімнатні квартири за ціною близько 41,6 тис. грн. Таких оголошень розміщено 8,1%.

Часто зустрічається вартість у 39 тис. грн — 7,9%. Також є ціни у 44,2 тис. грн – 7,1%, 46,8 тис. грн – 6,6%.

Значно менше оголошень про продаж квартир за ціною "квадрату" у 7,8 тис. грн — лише одна десята від усієї кількості оголошень.

Найнижчі ціни за квадратний метр житла представлені:

у Деснянському районі — у середньому становлять 40,29 тис. грн.

Дарницькому — "квадрат" коштує 44,7 тис. грн;

Святошинському — 46,4 тис. грн;

Оболонському — 48364 грн;

Подільський — 49,77 тис. грн;

Дніпровському — 50012 грн;

Солом'янському — 52,23 тис. грн.

Найдорожчими залишаються квартири у таких районах:

Печерський район — "квадрат" у середньому коштує 75,88 тис. грн;

Шевченківський — 65,28 тис. грн;

Голосіївський — 56 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які мають великі площі нерухомості, мусять до 1 липня поточного року сплатити податок. При цьому "надлишок", за який треба розрахуватися, можна дізнатися самому завдяки "Калькулятору податку на майно".

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