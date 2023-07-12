Закупки Киева — власти объявили тендер на саженцы за 7 млн грн

В Киеве высадят деревьев на 7 млн грн: детали тендера
В одном из районов Киева Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений заказало сотни саженцев хвойных и лиственных деревьев. Стоимость объявленного тендера составляет 6,8 млн гривен.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Согласно информации, заказчиком выступило Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района г. Киева.
По условиям, победитель онлайн-аукциона обязан выполнить заказ до конца текущего года.
Коммунальщики планируют получить 775 саженцев разных деревьев. В частности, планируют купить иву, клена, вишню, липу, ясеня, сливу, яблоню, сосну и елку.
Больше всего хотят засадить испанских платанов, лип, кленов, веймутовых сосен, кленов Фримана. Все это появится в Дарницком районе.
Аукцион запланирован на следующую неделю. Онлайн-торги будут проведены 19 июля 2023 года.
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Напомним, ранее в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.
Также мы писали, что столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.