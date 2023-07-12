Закупки Киева — власти объявили тендер на саженцы за 7 млн грн

Коммунальные работники. Фото: pkrv.dp.gov.ua

В одном из районов Киева Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений заказало сотни саженцев хвойных и лиственных деревьев. Стоимость объявленного тендера составляет 6,8 млн гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию на портале государственных электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Согласно информации, заказчиком выступило Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района г. Киева.

По условиям, победитель онлайн-аукциона обязан выполнить заказ до конца текущего года.

Коммунальщики планируют получить 775 саженцев разных деревьев. В частности, планируют купить иву, клена, вишню, липу, ясеня, сливу, яблоню, сосну и елку.

Источник: prozorro.gov.ua

Больше всего хотят засадить испанских платанов, лип, кленов, веймутовых сосен, кленов Фримана. Все это появится в Дарницком районе.

Аукцион запланирован на следующую неделю. Онлайн-торги будут проведены 19 июля 2023 года.

Больше о тендерах

Напомним, ранее в Борисполе коммунальное предприятие объявило тендер на срочное строительство флагштока государственного флага Украины во время войны. За работы готовы отдать более 5 млн гривен.

Также мы писали, что столичные власти планировали на фоне войны и официального запрета посещать пляжи гражданами закупить песок на около 6,5 млн гривен. Ранее Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно разорвала договор на 1 млн грн, который предусматривал поставки барабанов для "психологической разгрузки детей" в укрытиях во время воздушных тревог.