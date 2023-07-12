Закупівлі Києва — влада оголосила тендер на саджанці за 7 млн грн

Комунальні працівники. Фото: pkrv.dp.gov.ua

В одному з районів Києва Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень замовило сотні саджанців хвойних та листяних дерев. Вартість оголошеного тендеру становить 6,8 млн гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Згідно з інформацією, замовником виступило Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району м. Києва.

За умовами, переможець онлайн-аукціону зобов'язаний виконати замовлення до кінця поточного року.

Комунальники планують отримати 775 саджанців різних дерев. Зокрема, планують купити вербу, клена, вишню, липу, ясеня, сливу, яблуню, сосну та ялинку.

Джерело: prozorro.gov.ua

Найбільше хочуть засадити іспанських платанів, лип, кленів, веймутових сосен, кленів Фрімана. Все це з'явиться у Дарницькому районі.

Аукціон запланований на наступний тиждень. Онлайн-торги проведуть 19 липня 2023 року.

Більше про тендери

Нагадаємо, раніше у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштоку державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.

Також ми писали, що столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.