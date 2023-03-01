В Киеве заработал официальный офис ОЭСР - какие возможности откроются для украинцев

В организации дали рекомендации к Плану восстановления Украины

1 марта в Киеве заработал офис Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Там уже дали рекомендации к Плану восстановления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Детали

Как отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, углубление сотрудничества с ОЭСР будет импульсом для внедрения в Украине передовых международных регуляторных практик и подходов.

Офис позволит координировать совместную работу в области восстановления страны. В общем, это поможет стране стать полноценным членом организации, ведь Украина признана потенциальным членом ОЭСР.

Ожидается, что офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки государству во время восстановления.

В пресс-службе напоминают, что ОЭСР возникла именно во время экономического и политического восстановления Европы после Второй Мировой войны.

Сейчас она принимает участие в разработке плана восстановления Украины. В Организации уже дали рекомендации.

"ОЭСР имеет уникальный опыт поддержки процесса послевоенной реконструкции и может выступать одним из ключевых международных игроков в ходе послевоенного восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, по оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

Также мы писали, что послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.