В Киеве заработал официальный офис ОЭСР: какие возможности откроются для украинцев
1 марта в Киеве заработал офис Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Там уже дали рекомендации к Плану восстановления Украины.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
-
Бизнес призывает ООН и Турцию продолжить зерновую инициативу
-
В Украину идет настоящая весна: синоптики рассказали о погоде на завтра
-
Умер рекордсмен чемпионата мира по футболу Жюст Фонтен
-
Ответственная за депортацию украинских детей: активисты киберпротивления "слили" личные документы Марии Львовой-Беловой
-
Это конец: Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из дома у Виндзорского замка
-
Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк
-
Разрабатывал диверсионный план для рф: экс-главу полиции Винницкой области подозревают в госизмене
-
В порты Одесчины "завезли" радиологический материал: в МИД опровергли очередной фейк россиян
-
ВСУ могут отступить от Бахмута, — советник Зеленского
-
В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами
Детали
Как отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, углубление сотрудничества с ОЭСР будет импульсом для внедрения в Украине передовых международных регуляторных практик и подходов.
Офис позволит координировать совместную работу в области восстановления страны. В общем, это поможет стране стать полноценным членом организации, ведь Украина признана потенциальным членом ОЭСР.
Ожидается, что офис будет функционировать до 2026 года для оказания поддержки государству во время восстановления.
В пресс-службе напоминают, что ОЭСР возникла именно во время экономического и политического восстановления Европы после Второй Мировой войны.
Сейчас она принимает участие в разработке плана восстановления Украины. В Организации уже дали рекомендации.
"ОЭСР имеет уникальный опыт поддержки процесса послевоенной реконструкции и может выступать одним из ключевых международных игроков в ходе послевоенного восстановления Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, по оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
Также мы писали, что послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.