У Києві запрацював офіційний офіс ОЕСР: які можливості відкриються для українців
1 березня у Києві запрацював офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Там вже надали рекомендації до Плану відновлення України.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
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Як зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, поглиблення співпраці з ОЕСР буде імпульсом для запровадження в Україні передових міжнародних регуляторних практик та підходів.
Офіс дозволить координувати спільну роботу у сфері відбудови та відновлення країни. Загалом це допоможе країні стати повноцінним членом організації, адже Україна визнана потенційним членом ОЕСР.
Очікується, що офіс функціонуватиме до 2026 року для надання підтримки державі під час відновлення.
У пресслужбі нагадують, що ОЕСР виникла саме під час економічної та політичної відбудови Європи після Другої Світової війни.
Зараз вона бере участь в розробці плану відновлення України. В Організації вже надали рекомендації.
"ОЕСР має унікальний досвід щодо підтримки процесу повоєнної реконструкції та може виступати одним з ключових міжнародних гравців в ході повоєнної відбудови України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.
Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.