Работа в странах ЕС – в сфере IT большой дефицит

Сотрудник IT-сферы за компьютером. Фото: Unplush

В странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.

Об этом говорится в колонке Моники Шницер (Мюнхенский университет и Центр исследований экономической политики (ЦГЭП), пишет VoxUkraine.

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Дефицит специалистов на рынке IT

Как свидетельствуют результаты исследования цифровой ассоциации Bitkom, в частности, в Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области информационных технологий. В связи с этим многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с IT-провайдерами и компаниями из Украины.

Уже сейчас ряд иностранных компаний, в частности Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, малые и средние предприятия, стартапы привлекают украинских IT-специалистов непосредственно или через партнеров IT-аутсорсинга к работе. Речь идет о разработке и поддержке программного обеспечения, электронных предложений.

Это возможно благодаря украинской системе образования, которая выпускает много высококвалифицированных специалистов. В частности, считается, что математическое образование в украинских университетах — отличное. Также сами студенты заинтересованы в работе в IT-сфере из-за отсутствия перспектив по трудоустройству на украинском рынке. До войны число IT-специалистов в Украине постоянно росло, достигнув 285 тысяч.

Какие зарплаты получают IT-специалисты

В частности, на рынке труда в Германии в среднем заработная плата программистов с опытом работы в три-пять лет достигает 70-80 тысяч евро в год. IT-специалисты, имеющие опыт работы более пяти лет, могут рассчитывать на 90 тысяч евро в год и выше.

Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.