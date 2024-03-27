Зарплаты чиновников в госадминистрациях — Минфин обнародовал суммы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство финансов опубликовало информацию об оплате труда и численности чиновников в областных государственных администрациях. Речь идет о суммах средней заработной платы за январь 2024 года.

Об этом информирует пресс-центр Минфина.

Читайте также:

Зарплаты чиновников в госадминистрациях

Согласно данным Минфина, лидирует в списке Киевская облгосадминистрация со средним размером заработной платы в 40 тыс. гривен. При этом должностной оклад составляет 12,5 тысячи гривен.

На втором месте — Херсонская областная государственная администрация, где средняя заработная плата составляет 30,5 тыс. гривен, а должностной оклад — 21 тыс. гривен.

На третьем месте — Харьковская областная государственная администрация. Там в среднем заработная плата равняется 29,4 тыс. гривен, а должностной оклад составляет 17,2 тыс. гривен.

На четвертом месте — Луганская областная государственная администрация, средняя зарплата составляет 25,8 тыс. гривен, а должностной оклад — 13,7 тыс. гривен.

Замыкает пятерку лидеров по уровню средней зарплаты Запорожская облгосадминистрация, где зарплата в январе составляла 25,7 тыс. гривен, а должностной оклад был на уровне 13,7 тыс. гривен.

Также уровни средней зарплаты в областях следующие:

Николаевская областная государственная администрация — 24 тыс. гривен;

Донецкая областная государственная администрация — 23,9 тыс. гривен

Львовская областная государственная администрация — 21,5 тыс. гривен;

Полтавская областная государственная администрация — 21,2 тыс. гривен;

Ивано-Франковская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;

Закарпатская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;

Кировоградская областная государственная администрация — 19,7 тыс. гривен;

Тернопольская областная государственная администрация — 19,1 тыс. гривен;

Черновицкая областная государственная администрация — 18,9 тыс. гривен;

Черкасская областная государственная администрация — 18,8 тыс. гривен;

Хмельницкая областная государственная администрация — 18,3 тыс. гривен;

Волынская областная государственная администрация — 18,1 тыс. гривен;

Винницкая областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен;

Днепропетровская областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен.

Источник: Минфин

Больше всего в местных государственных администрациях получает руководящее звено — в среднем 69,8 тыс. гривен, из которых должностной оклад — 33 тыс. гривен.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE рассказали, сколько налогов народные избранники платят в бюджет в такое непростое для страны время. На этот раз мы проанализировали декларации глав комитетов Верховной Рады и выяснили, кто из них больше уплатил налогов в бюджет за 2022 год.

Также мы писали, что в Государственной службе занятости назвали популярные вакансии, на которые сократился спрос на фоне войны. По некоторым из них готовы платить до 50 тысяч гривен.