Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В лидерах Киевская ОГА — какие сейчас зарплаты в госадминистрациях arrow

В лидерах Киевская ОГА — какие сейчас зарплаты в госадминистрациях

27 марта 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты чиновников в госадминистрациях — Минфин обнародовал суммы
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство финансов опубликовало информацию об оплате труда и численности чиновников в областных государственных администрациях. Речь идет о суммах средней заработной платы за январь 2024 года.

Об этом информирует пресс-центр Минфина.

Читайте также:

Зарплаты чиновников в госадминистрациях

Согласно данным Минфина, лидирует в списке Киевская облгосадминистрация со средним размером заработной платы в 40 тыс. гривен. При этом должностной оклад составляет 12,5 тысячи гривен.

На втором месте — Херсонская областная государственная администрация, где средняя заработная плата составляет 30,5 тыс. гривен, а должностной оклад — 21 тыс. гривен.

На третьем месте — Харьковская областная государственная администрация. Там в среднем заработная плата равняется 29,4 тыс. гривен, а должностной оклад составляет 17,2 тыс. гривен.

На четвертом месте — Луганская областная государственная администрация, средняя зарплата составляет 25,8 тыс. гривен, а должностной оклад — 13,7 тыс. гривен.

Замыкает пятерку лидеров по уровню средней зарплаты Запорожская облгосадминистрация, где зарплата в январе составляла 25,7 тыс. гривен, а должностной оклад был на уровне 13,7 тыс. гривен.

Также уровни средней зарплаты в областях следующие:

  • Николаевская областная государственная администрация — 24 тыс. гривен;
  • Донецкая областная государственная администрация — 23,9 тыс. гривен
  • Львовская областная государственная администрация — 21,5 тыс. гривен;
  • Полтавская областная государственная администрация — 21,2 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;
  • Закарпатская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;
  • Кировоградская областная государственная администрация — 19,7 тыс. гривен;
  • Тернопольская областная государственная администрация — 19,1 тыс. гривен;
  • Черновицкая областная государственная администрация — 18,9 тыс. гривен;
  • Черкасская областная государственная администрация — 18,8 тыс. гривен;
  • Хмельницкая областная государственная администрация — 18,3 тыс. гривен;
  • Волынская областная государственная администрация — 18,1 тыс. гривен;
  • Винницкая областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен;
  • Днепропетровская областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен.

 

зарплаты чиновников в ОГА
Источник: Минфин

Больше всего в местных государственных администрациях получает руководящее звено — в среднем 69,8 тыс. гривен, из которых должностной оклад — 33 тыс. гривен.

 

зарплаты чиновников
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE рассказали, сколько налогов народные избранники платят в бюджет в такое непростое для страны время. На этот раз мы проанализировали декларации глав комитетов Верховной Рады и выяснили, кто из них больше уплатил налогов в бюджет за 2022 год.

Также мы писали, что в Государственной службе занятости назвали популярные вакансии, на которые сократился спрос на фоне войны. По некоторым из них готовы платить до 50 тысяч гривен.

Минфин
зарплаты
выплаты
деньги
чиновники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом