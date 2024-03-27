Зарплаты чиновников в госадминистрациях — Минфин обнародовал суммы

В лидерах Киевская ОГА — какие сейчас зарплаты в госадминистрациях
Министерство финансов опубликовало информацию об оплате труда и численности чиновников в областных государственных администрациях. Речь идет о суммах средней заработной платы за январь 2024 года.
Об этом информирует пресс-центр Минфина.
Зарплаты чиновников в госадминистрациях
Согласно данным Минфина, лидирует в списке Киевская облгосадминистрация со средним размером заработной платы в 40 тыс. гривен. При этом должностной оклад составляет 12,5 тысячи гривен.
На втором месте — Херсонская областная государственная администрация, где средняя заработная плата составляет 30,5 тыс. гривен, а должностной оклад — 21 тыс. гривен.
На третьем месте — Харьковская областная государственная администрация. Там в среднем заработная плата равняется 29,4 тыс. гривен, а должностной оклад составляет 17,2 тыс. гривен.
На четвертом месте — Луганская областная государственная администрация, средняя зарплата составляет 25,8 тыс. гривен, а должностной оклад — 13,7 тыс. гривен.
Замыкает пятерку лидеров по уровню средней зарплаты Запорожская облгосадминистрация, где зарплата в январе составляла 25,7 тыс. гривен, а должностной оклад был на уровне 13,7 тыс. гривен.
Также уровни средней зарплаты в областях следующие:
- Николаевская областная государственная администрация — 24 тыс. гривен;
- Донецкая областная государственная администрация — 23,9 тыс. гривен
- Львовская областная государственная администрация — 21,5 тыс. гривен;
- Полтавская областная государственная администрация — 21,2 тыс. гривен;
- Ивано-Франковская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;
- Закарпатская областная государственная администрация — 20,3 тыс. гривен;
- Кировоградская областная государственная администрация — 19,7 тыс. гривен;
- Тернопольская областная государственная администрация — 19,1 тыс. гривен;
- Черновицкая областная государственная администрация — 18,9 тыс. гривен;
- Черкасская областная государственная администрация — 18,8 тыс. гривен;
- Хмельницкая областная государственная администрация — 18,3 тыс. гривен;
- Волынская областная государственная администрация — 18,1 тыс. гривен;
- Винницкая областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен;
- Днепропетровская областная государственная администрация — 17,9 тыс. гривен.
Больше всего в местных государственных администрациях получает руководящее звено — в среднем 69,8 тыс. гривен, из которых должностной оклад — 33 тыс. гривен.
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