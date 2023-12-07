Цены на курятину и свинину выросли — сколько стоят перед праздниками

Мясной отдел в супермаркете. Фото: Unplush

На полках украинских магазинов перед Рождественско-новогодними праздниками дорожает мясо. В частности, цены в декабре выросли сразу на несколько гривен на свинину и курятину.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

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Стоимость свинины

В частности, стоимость свиной грудинки по сравнению с предыдущим месяцем повысилась со 181,29 до 186,06 грн/кг.

Цена на ошеек выросла с 242,13 до 253,16 грн/кг. Стоимость ребер увеличилась на несколько копеек до 189,70 грн/кг. Цена на шашлык выросла с 218,20 до 221,62 грн/кг.

Джерело: Мінфін

А вот стоимость лопатки, напротив, упала в цене со 186,30 до 182,20 грн/кг.

Источник: Минфин

Стоимость курятины

Также в магазинах подорожала куриная голень с 81,05 грн/кг до 86,95 грн/кг.

Источник: Минфин

Между тем, бедро подешевело на несколько гривен до 112,45 грн/кг, филе со 160,48 до 159,30 грн/кг.

Источник: Минфин

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Напомним, Украине в конце ноября подорожала белокочанная капуста в среднем на 20%. Однако не исключено, что цены на овощ могут подскочить еще.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году значительно подорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги хоть и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.