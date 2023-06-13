Запрет на продажи сигарет — магазины Duty Free ждут изменения

В магазинах Duty Free планируют запретить продажу сигарет
В Верховной Раде второго чтения ждет законопроект, предусматривающий запрет на реализацию украинских табачных изделий в точках продажи беспошлинной торговли (Duty Free). Также запрет будет касаться жидкостей для электронных сигарет.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Детали законопроекта
Речь идет о проекте закона, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий.
Проект, на днях прошедший первое чтение, предлагает:
- установить запрет на период военного положения на размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty free) табачных изделий, произведенных в Украине;
- ввести запрет во время военного положения на реализацию точками беспошлинной торговли более двух пачек сигарет в одном чеке;
- произвести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для Duty free.
Запрет будет распространяться на:
- табачные изделия;
- жидкости, которые используют в электронных сигаретах.
Как рассказали авторы законопроекта, в частности народный депутат Ярослав Железняк, документ нужно принять для того, чтобы разрушить в Украине схемы уклонения от уплаты налогов.
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