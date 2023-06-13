Запрет на продажи сигарет — магазины Duty Free ждут изменения

Молодая женщина рассчитывается картой. Фото: Freepik

В Верховной Раде второго чтения ждет законопроект, предусматривающий запрет на реализацию украинских табачных изделий в точках продажи беспошлинной торговли (Duty Free). Также запрет будет касаться жидкостей для электронных сигарет.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Детали законопроекта

Речь идет о проекте закона, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий.

Проект, на днях прошедший первое чтение, предлагает:

установить запрет на период военного положения на размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty free) табачных изделий, произведенных в Украине;

ввести запрет во время военного положения на реализацию точками беспошлинной торговли более двух пачек сигарет в одном чеке;

произвести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для Duty free.

Запрет будет распространяться на:

табачные изделия;

жидкости, которые используют в электронных сигаретах.

Как рассказали авторы законопроекта, в частности народный депутат Ярослав Железняк, документ нужно принять для того, чтобы разрушить в Украине схемы уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы сообщали, что власти не отказались от планов возвращения страны на довоенную систему налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а несколько позже.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса русского происхождения.