Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В магазинах Duty Free планируют запретить продажу сигарет arrow

В магазинах Duty Free планируют запретить продажу сигарет

13 июня 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Запрет на продажи сигарет — магазины Duty Free ждут изменения
Молодая женщина рассчитывается картой. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде второго чтения ждет законопроект, предусматривающий запрет на реализацию украинских табачных изделий в точках продажи беспошлинной торговли (Duty Free). Также запрет будет касаться жидкостей для электронных сигарет.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Детали законопроекта

Речь идет о проекте закона, который вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и другие законы о противодействии незаконному обороту табачных изделий.

Проект, на днях прошедший первое чтение, предлагает:

  • установить запрет на период военного положения на размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty free) табачных изделий, произведенных в Украине;
  • ввести запрет во время военного положения на реализацию точками беспошлинной торговли более двух пачек сигарет в одном чеке;
  • произвести инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для Duty free.

Запрет будет распространяться на:

  • табачные изделия;
  • жидкости, которые используют в электронных сигаретах.

Как рассказали авторы законопроекта, в частности народный депутат Ярослав Железняк, документ нужно принять для того, чтобы разрушить в Украине схемы уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы сообщали, что власти не отказались от планов возвращения страны на довоенную систему налогообложения. Это реализуют не с 1 июля 2023 года, как ожидалось, а несколько позже.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса русского происхождения.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас