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В магазинах подскочат цены на продукты — прогноз на май

3 мая 2024 14:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на продукты — известно, что подорожает в мае 2024 года
Овощной отдел магазина. Фото: zakarpattya.net.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в магазинах и на рынках ожидаются сезонные ценовые изменения ряда категорий продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.

О том, какими будут цены в мае, рассказали эксперты, сообщает "24 канал".

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Что может подорожать в мае

Так, по словам главной научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики Инны Сало, на рынке фиксируют появление первых партий тепличных овощей. Первые ранние овощи, такие как помидоры, огурцы, свекла и чеснок, стоят дороже.

 

цены овощи
Актуальные цены на овощи. Фото: silpo.ua

Также ожидается рост цен на яблоки. В среднем стоимость будет составлять 27 гривен за килограмм, виноград подорожает до 28,5 грн за килограмм.

Традиционно стоимость импортируемых плодовых будет стабильно высокой. В частности, цены на апельсины повысятся до 75 гривен за килограмм, на лимоны — до 57 гривен за килограмм, на бананы — до 70 гривен за килограмм, на мандарины — до 77 гривен.

 

цены фрукты
Текущие цены на фрукты. Фото: silpo.ua

Что станет доступнее

По прогнозу, цены на овощи так называемого "борщевого набора" рядом с ростом предложения тепличных овощей, в мае могут несколько упасть. В частности,

  • капуста белокочанная — до 14 грн за килограмм, на -1,3%;
  • свекла — до 25 грн за килограмм, на -7%;
  • морковь — до 14 грн за килограмм, на -5%;
  • лук — до 15 грн за килограмм, на -4%;
  • картофель — до 25 грн за килограмм, на -4%.

В то же время стоимость молодой капусты и картофеля в мае с расширением объема реализации может опуститься. Капуста может стоить 45 грн за килограмм, а картофель — 30 грн за килограмм.

Что еще стоит знать

Напомним, к концу весны 2024 года цены на некоторые овощи из "борщевого набора" начали набирать обороты. Среди них за последнюю неделю существенно подорожал лук.

Также мы сообщали, что из-за серьезных экономических трудностей, вызванных российским вторжением, в Украине непрерывно растет стоимость пищевых продуктов. В частности, в апреле подорожали фрукты.

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