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В магазинах резко упали цены на яйца

5 мая 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты – в магазинах резко упала стоимость яиц
Покупатель в продуктовом магазине в апреле. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских магазинах снижаются цены на яйца куриные. По прогнозам экспертов, такая тенденция усилится.

Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.

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Как изменились цены

По этим данным, стоимость яиц за месяц существенно упала. Так, на начало мая десяток стоит в среднем 68,12 гривны. А месяц назад в период Пасхальных праздников продавали за 74,12 гривны.

цены

Что говорят эксперты

Как отмечают в Институте аграрной экономики, тренд по снижению цен связан прежде всего с приходом на рынок продукции частных хозяйств, поскольку именно они производят около половины всего объема яиц в стране.

Так, поголовье кур-несушек обновляется весной, однако в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный военной ситуацией в Украине. Сейчас начали нестись куры-несушки, поголовье которых возобновилось на предприятиях осенью прошлого года. Учитывая это, производство яиц будет расти, а стоимость будет падать.

Ученые Института аграрной экономики, прогнозируют постепенное снижение цены до середины лета. Но только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц.

Напомним, в Украине картофель, стоимость которого долгое время шла в разрез с общей ценовой тенденцией на овощи с начала года, в некоторых магазинах к концу апреля достигла почти 14 гривен за килограмм. В то время как в марте в среднем стоила около 10 гривен.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

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