Цены на продукты – в магазинах резко упала стоимость яиц

В магазинах резко упали цены на яйца
В украинских магазинах снижаются цены на яйца куриные. По прогнозам экспертов, такая тенденция усилится.
Об этом свидетельствует информация на портале Мinfin.
Как изменились цены
По этим данным, стоимость яиц за месяц существенно упала. Так, на начало мая десяток стоит в среднем 68,12 гривны. А месяц назад в период Пасхальных праздников продавали за 74,12 гривны.
Что говорят эксперты
Как отмечают в Институте аграрной экономики, тренд по снижению цен связан прежде всего с приходом на рынок продукции частных хозяйств, поскольку именно они производят около половины всего объема яиц в стране.
Так, поголовье кур-несушек обновляется весной, однако в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный военной ситуацией в Украине. Сейчас начали нестись куры-несушки, поголовье которых возобновилось на предприятиях осенью прошлого года. Учитывая это, производство яиц будет расти, а стоимость будет падать.
Ученые Института аграрной экономики, прогнозируют постепенное снижение цены до середины лета. Но только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц.
Напомним, в Украине картофель, стоимость которого долгое время шла в разрез с общей ценовой тенденцией на овощи с начала года, в некоторых магазинах к концу апреля достигла почти 14 гривен за килограмм. В то время как в марте в среднем стоила около 10 гривен.
Также мы писали, что по прогнозу НБУ в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.