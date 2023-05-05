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У магазинах різко впали ціни на яйця

5 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — у магазинах різко впала вартість яєць
Покупець у продуктовому магазині у квітні. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських магазинах знижуються ціни на яйця курячі. За прогнозами експертів, така тенденція посилиться.

Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.

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Як змінились ціни

За цими даними, вартість яєць за місяць суттєво впала. Так, станом на початок травня десяток коштує у середньому 68,12 гривні. А місяць тому у період Великодніх свят продавали за  74,12 гривні.

ціни

Що кажуть експерти

Як зазначають в Інституті аграрної економіки, тренд на зниження цін пов’язаний насамперед з приходом на ринок продукції приватних господарств, оскільки саме вони виробляють близько половини всього обсягу яєць в країні.

Так, поголів’я курей-несучок оновлюється навесні, проте 2022 року сталася технологічна перерва, спричинена воєнною ситуацією в Україні. Зараз почали нестися кури-несучки, поголів’я яких відновилося на підприємствах восени торік. З огляду на це, виробництво яєць зростатиме, а вартість яєць буде падати.

Вчені Інституту аграрної економіки прогнозують поступове зниження цін до середини літа, проте лише у тому випадку, якщо не буде погіршення ситуації на ринку кормів, яка теж формує ціну яєць.

Нагадаємо, в Україні картопля, вартість якої довгий час йшла в розріз із загальною ціновою тенденцією на овочі з початку року, у деяких магазинах під кінець квітня досягла майже 14 гривень за кілограм. Тоді як у березні у середньому коштувала близько 10 гривень.

Також ми писали, що прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.

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