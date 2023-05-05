Ціни на продукти — у магазинах різко впала вартість яєць

У магазинах різко впали ціни на яйця
В українських магазинах знижуються ціни на яйця курячі. За прогнозами експертів, така тенденція посилиться.
Про це свідчить інформація на порталі Мinfin.
Як змінились ціни
За цими даними, вартість яєць за місяць суттєво впала. Так, станом на початок травня десяток коштує у середньому 68,12 гривні. А місяць тому у період Великодніх свят продавали за 74,12 гривні.
Що кажуть експерти
Як зазначають в Інституті аграрної економіки, тренд на зниження цін пов’язаний насамперед з приходом на ринок продукції приватних господарств, оскільки саме вони виробляють близько половини всього обсягу яєць в країні.
Так, поголів’я курей-несучок оновлюється навесні, проте 2022 року сталася технологічна перерва, спричинена воєнною ситуацією в Україні. Зараз почали нестися кури-несучки, поголів’я яких відновилося на підприємствах восени торік. З огляду на це, виробництво яєць зростатиме, а вартість яєць буде падати.
Вчені Інституту аграрної економіки прогнозують поступове зниження цін до середини літа, проте лише у тому випадку, якщо не буде погіршення ситуації на ринку кормів, яка теж формує ціну яєць.
Нагадаємо, в Україні картопля, вартість якої довгий час йшла в розріз із загальною ціновою тенденцією на овочі з початку року, у деяких магазинах під кінець квітня досягла майже 14 гривень за кілограм. Тоді як у березні у середньому коштувала близько 10 гривень.
Також ми писали, що прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.