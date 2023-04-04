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В Минагрополитики рассказали, что будет с ценами на гречку, лук и морковь в этом году

4 апреля 2023 08:25
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В 2023 году возможно даже удешевление гречихи
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В этом году не ожидают такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной с луком, морковью или гречкой. В Украине планируется возобновление выращивания овощей там, где в последние годы это не происходило.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

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"Мы располагаем информацией из разных регионов, как из Одесской области, так и из центральной Украины, Тернопольской, Черкасской областей, что планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы это не происходило. И, прежде всего, овощей борщового набора таких, как лук и морковь. Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно доступнее отечественного продукта для украинского потребителя", — отметил Высоцкий.

Кроме того, украинские фермеры в этом году существенно увеличили посевы гречки и ее выращивали даже больше, чем нужно для внутреннего потребления, то есть сформировались резервы.

"Ожидается почти аналогичная площадь посева гречки в этом году. Соответственно, это будет означать, что снова будет выращено и произведено гречки больше, чем достаточно для внутреннего потребления, не будет потребности в импорте. И, как результат, не будет оснований для роста цены", — подчеркнул он.

Министр добавил, что цена на гречку ожидается в том ценовом диапазоне, который сформировался сегодня. Даже, по его словам, еще может быть определенное удешевление, но это будет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне.

Напомним, в Украине перед Пасхальными праздниками подорожают популярные продукты, в том числе лук и морковь. По словам специалистов, перед праздниками повысятся в цене овощи. Это продиктовано традиционным сезонным фактором, а также ожидаемым повышенным спросом.

Также, по прогнозу аналитиков Центра исследований продовольствия Киевской школы экономики, в Украине этой весной снова могут измениться цены на полках магазинов в сторону роста. Эксперты прогнозируют удорожание молочной продукции и свинины.

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