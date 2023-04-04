У Мінагрополітики розповіли, що буде з цінами на гречку, цибулю та моркву цього року

У 2023 році можливе навіть здешевлення гречки

Цьогоріч не очікують такої складної ситуації, яка склалась цієї зими та весни з цибулею, морквою чи гречкою. В Україні планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалось.

Про це повідомив Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація з цінами на гречку та овочі

"Ми маємо інформацію з різних регіонів, як з Одещини, так і з центральної України, Тернопільщини, Черкащини, що планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалось. І, перш за все, овочів борщового набору таких, як цибуля та морква. Тому вже з врахуванням нового врожаю овочів, який буде збиратись в кінці літа та осінню цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача", — зазначив Висоцький.

Крім того, українські фермери того року суттєво збільшили посіви гречки і її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувались резерви.

"Очікується майже аналогічна площа посіву гречки цього року. Відповідно, це означатиме, що знову буде вирощено та вироблено гречки більше, ніж достатньо для внутрішнього споживання, не буде потреби в імпорті. І, як результат, не буде підстав для зростання ціни", — підкреслив він.

Міністр додав, що ціна на гречку очікується в тому ціновому діапазоні, який сформувався сьогодні. Навіть, за його словами, ще може бути певне здешевлення, але це буде зрозуміло по факту фіксації посівних площ в червні.

Нагадаємо, в Україні перед Великодніми святами подорожчають популярні продукти, зокрема цибуля й морква. За словами фахівців, перед святами підвищаться у ціні овочі. Це продиктовано традиційним сезонним фактором, а також очікуваним підвищеним попитом.

Також за прогнозом аналітиків Центру досліджень продовольства Київської школи економіки, в Україні цієї весни знову можуть змінитися ціни на полицях магазинів у бік зростання. Експерти прогнозують подорожчання молочної продукції та свинини.