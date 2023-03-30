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В Минэкономики анонсировали ослабление некоторых валютных ограничений для бизнеса

30 марта 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валютные ограничения для бизнеса планируют ослабить
Планируют разработать новые критерии соответствия, которые будут работать после согласования с НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют ослабить валютные ограничения для экспортеров. Министерство экономики разработает новые критерии соответствия, которые будут работать после согласования с Национальным банком Украины (НБУ).

О таких планах рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко во время встречи с членами Федерации работодателей Украины.

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Подробности

Отмечается, что бизнес поднял вопрос изменения валютного регулирования, ведь для проектов с продолжительным технологическим циклом сроки возврата валютной выручки за 180 дней слишком малы.

"Мы еще раз попытаемся разработать критерии соответствия, которые предоставляли бы бизнесу возможность направлять часть валютной выручки на собственные нужды и согласовать их с НБУ", — сообщила Свириденко.

Сейчас предприниматели больше всего озабочены проблемами кредитования, поскольку банкам выгоднее инвестировать в депозитные сертификаты Нацбанка, чем кредитовать бизнес, учитывая военные риски. В то время как предприниматели не могут выполнить многие критерии, позволяющие получить льготные кредиты.

В ведомстве сообщили о намерении расширить программы льготного кредитования перерабатывающей отрасли.

"Сейчас мы ведем переговоры со Всемирным Банком, чтобы привлечь их финансирование для грантов украинских перерабатывающих предприятий и расширить их ресурсы. Также, возможно, нам удастся разработать вместе с Европейским инвестиционным банком инструменты льготного кредитования перерабатывающей отрасли", — добавила глава Минэкономики.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

Также мы писали, что в государственном ПриватБанке стартовала программа поддержки экспортеров. Соответствующий проект воплощается в партнерстве с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА).

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