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У Мінекономіки анонсували послаблення деяких валютних обмежень для бізнесу

30 березня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валютні обмеження для бізнесу планують послабити
Планують розробити нові критерії відповідності, які запрацюють після погодження з НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні планують послабити валютні обмеження для експортерів. Міністерство економіки розробить нові критерії відповідності, які запрацюють після погодження з Національний банком України (НБУ).

Про такі плани розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко під час зустрічі з членами Федерації роботодавців України.

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Деталі

Зазначається, що бізнес порушив питання зміни валютного регулювання, адже для проєктів із довгим технологічним циклом терміни повернення валютної виручки за 180 днів надто малі.

"Ми ще раз спробуємо розробити критерії відповідності, які надавали б бізнесу можливість спрямовувати частину валютної виручки на власні потреби, і погодити їх з НБУ", — повідомила Свириденко.

Зараз підприємці найбільше стурбовані проблемами кредитування, оскільки банкам вигідніше інвестувати у депозитні сертифікати Нацбанку, аніж кредитувати бізнес, враховуючи військові ризики. Тоді як підприємці не можуть виконати багато критеріїв, що дозволили б отримати пільгові кредити.

У відомстві повідомили про намір розширити програми пільгового кредитування переробної галузі.

"Зараз ми ведемо переговори зі Світовим Банком, щоб залучити їхнє фінансування для грантів українських переробних підприємств та розширити їх ресурси. Також можливо нам вдасться розробити разом із Європейським інвестиційним банком інструменти пільгового кредитування переробної галузі", — додала очільниця Мінекономіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

Також ми писали, що у державному "ПриватБанку" стартувала програма підтримки експортерів. Відповідний проєкт втілюють у партнерстві з Експортно-кредитною агенцією (ЕКА).

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