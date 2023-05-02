Минэнерго озвучило сумму подготовки к следующему отопительному сезону

В Минэнерго оценили сумму подготовки к следующему отопительному сезону
В Министерстве энергетики Украины рассказали, во сколько обойдется подготовка к отопительному сезону 2023-2024. Большую часть требуемой суммы направят на восстановление энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго Фарид Сафаров во время телемарафона "Єдині новини".
Сумма средств подготовки к зиме
Как отметил представитель ведомства, стране для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо 3,4 млрд долларов.
Сафаров подчеркнул, что деньги планируют направить на закупку необходимых ресурсов и возобновление энергетической инфраструктуры. Так, в рамках подготовки к зиме на 1,2 млрд намерены закупить определенный тип ресурсов. На остальную сумму планируют восстанавливать линии систем передачи и распределения электроэнергии, а также генерационные мощности.
При этом в ведомстве отмечают, что средств на комплексное восстановление энергосистемы Украины нужно гораздо больше. Озвученная сумма касается исключительно подготовки к ближайшему отопительному сезону.
Повышение тарифов
Замминистра энергетики предупредил, что без повышения тарифов на электричество не обойтись и найти средства на восстановление энергосистемы будет сложно.
Так, по его словам, Украине оказывают помощь международные партнеры для ремонтов объектов энергетики. В частности, от Всемирного банка поступило 200 млн гранта и 150 млн евро — от Европейского союза. Однако этих сумм недостаточно для восстановления.
В связи с этим власти работают над механизмом повышения цен на ресурс. При этом чиновник заверил, что уязвимые категории населения будут защищены и будут получать помощь в оплате электроэнергии. Источниками этого пособия могут стать полученные средства от экспорта электричества и финансовой поддержки стран Запада.
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее рассказали, какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев стоимость повысится максимум до 2,8 грн за кВт-ч.
Напомним, в Украине тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне до июня 2023 года. Правительство продлило льготную цену для населения еще на месяц.
Ранее мы писали, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отоплению сезона. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.