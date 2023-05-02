Міненерго озвучило суму підготовки до наступного опалювального сезону

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Міністерстві енергетики України розповіли, скільки коштуватиме підготовка до опалювального сезону 2023-2024. Більшу частину необхідної суми спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Міненерго Фарід Сафаров під час телемарафону "Єдині новини".

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Сума коштів підготовки до зими

Як зазначив представник відомства, країні для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно 3,4 млрд доларів.

Сафаров зауважив, що гроші планують направити на закупівлю необхідних ресурсів та відновлення енергетичної інфраструктури. Так, в рамках підготовки до зими на 1,2 млрд мають намір закупити певний тип ресурсів. На решту суми планують відновлювати лінії систем передачі та розподілу електроенергії, а також генераційні потужності.

При цьому у відомстві зазначають, що коштів на комплексне відновлення енергосистеми України потрібно значно більше. Озвучена сума стосується виключно підготовки до найближчого опалювального сезону.

Підвищення тарифів

Заступник міністра енергетики попередив, що без підвищення тарифів на електрику не обійтися, знайти кошти на відновлення енергосистеми буде складно.

Так, за його словами, Україні надають допомогу міжнародні партнери на ремонти об'єктів енергетики. Зокрема, від Світового банку надійшло 200 мільйонів гранту та 150 мільйонів євро — від Європейського союзу. Однак цих сум недостатньо на відновлення.

У зв'язку з цим влада працює над механізмом підвищення цін на ресурс. При цьому посадовець запевнив, що вразливі категорії населення будуть захищені та отримуватимуть допомогу для сплати електроенергії. Джерелами цієї допомоги можуть стати отримані кошти від експорту електрики та фінансової підтримки країн Заходу.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), раніше розповіли, які варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв вартість підвищиться максимум до 2,8 грн за кВт-год.

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію залишаться на колишньому рівні до червня 2023 року. Уряд продовжив пільгову ціну для населення ще на місяць.

Раніше ми писали, що Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.