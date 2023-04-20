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Підготовка до зими: Міненерго прискорить децентралізацію енергосистеми

20 квітня 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалювальний сезон 2023/2024 — Міненерго прискорить децентралізацію енергосистеми
Працівник енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство енергетики України розпочало підготовку до наступного опалювального сезону. Ключовим завданням стане прискорення децентралізації енергосистеми країни.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко на пресконференції про підсумки опалювального сезону 2022/2023 року, інформує його пресслужба.

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Підготовка до зими

За його словами, зараз тривають відновлювальні і ремонтні роботи, працює відповідний Штаб, здійснюються заходи з підвищення стійкості та посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів в умовах війни.

Максимальна децентралізація генерації електроенергії дозволить посилити як енергетичну безпеку країни в цілому, так і безпеку постачання українським споживачам.

"Наше завдання максимально відремонтувати ті генеруючі потужності, які можна відремонтувати. На жаль, є повністю знищені потужності, які не вдасться відбудувати. Ми працюємо над відновленням не тільки генерації, але і системи передачі", — пояснив він.

Галущенко зауважив, що для досягнення відповідних цілей реалізовують проєкти з розвитку відновлюваних джерел енергії у рамках співпраці з Європейською комісією (ЄК), а також розбудовують мережу розподіленої генерації з використанням природного газу на базі майданчиків Оператора ГТС України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями у "Нафтогазі" заявили, що Україна розпочала підготовку до майбутнього опалювального сезону 2023-2024. АТ "Укртрансгаз" поновив закачування "блакитного палива" у підземні сховища (ПСГ).

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики України не виключають підвищення тарифів на електроенергію. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

17 квітня Україна відновила призупинений експорт електроенергії до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.

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