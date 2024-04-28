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В Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифа на электроэнергию

28 апреля 2024 17:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как повышение тарифа на свет поможет энергосистеме Украины — в Минэнерго рассказали детали
Коммунальные платежки. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения в Украине в 2023 году позволило сбалансировать энергосистему и провести необходимые ремонты. Так, повышение цен на свет в прошлом году прибавило системе 3 ГВт.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона Едині новини.

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"Хочется отметить, что то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", — сказал он.

Среди причин, которые позволили сэкономить такой объем электроэнергии, Колесник назвал не только тот фактор, что население стало более экономно использовать электроэнергию из-за роста стоимости.

По его словам, это совокупность действий. Во-первых, удалось сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, что позволило им иметь финансовую возможность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону и проведению надлежащего ремонта, в частности, ремонта поврежденного оборудования от предварительных обстрелов.

"Таким образом, количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", — добавил замминистра энергетики.

На сколько хотят поднять тариф на электроэнергию

В последнее время появилась информация о необходимости повышения тарифа на электроэнергию для потребителей. По словам первого заместителя председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко, это связано со сложной ситуацией в энергосистеме из-за постоянных атак РФ на энергообъекты.

По его расчетам стоимость электроэнергии нужно поднять до себестоимости — 3,5 грн/кВт-час, в то же время сейчас тариф составляет 2,64 грн/кВт-час.

Поднимут ли тариф на свет в мае

Кабинет Министров Украины в пятницу, 26 апреля, принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения. Следовательно, до конца мая тариф на свет не возрастет и будет составлять 2 гривны 64 копеек за киловатт.

"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения. Льготный тариф будет действовать до конца лета.

Мы также писали, что украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, у которых есть долги, поставщики обещают помочь с расчетом. В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).

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