Як підвищення тарифу на світло допоможе енергосистемі Україні — у Міненерго розповіли деталі

Комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Підняття тарифу на електроенергію для населення в Україні у 2023 році дозволило збалансувати енергосистему та провести необхідні ремонти. Так, підвищення цін на світло минулого року додало системі 3 ГВт.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в етері телемарафону ''Єдині новини''.

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Як підвищення тарифу на світло впливає на енергосистему України

"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", — сказав він.

Серед причин, які дозволили зекономити такий об'єм електроенергії, Колісник назвав не лише той фактор, що населення стало ощадливіше використовувати електроенергію через зростання вартості.

За його словами, це сукупність дій. По-перше, вдалося збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, що дозволило їм мати фінансову можливість здійснити заходи щодо відновлення, підготовки до опалювального сезону та проведення належного ремонту, зокрема ремонту пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів.

"Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та проппозицією", — додав заступник міністра енергетики.

На скільки хочуть підняти тариф на електроенергію

Останнім часом з'явилася інформація щодо необхідності підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів. За словами першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі через постійні атаки РФ на енергооб'єкти.

За його розрахунками, вартість електроенергії потрібно підняти до собівартості — 3,5 грн/кВт-година, водночас зараз тариф становить 2,64 грн/кВт-година.

Чи піднимуть тариф на світло у травні

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 26 квітня, ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Отже, до кінця травня тариф на світло не зросте і буде становити 2 гривні 64 копійок за кіловат.

"Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення. Пільговий тариф буде діяти до кінця літа.

Ми також писали, що українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають борги, постачальники обіцяють допомогти із розрахунком. Зокрема, кияни для цього можуть укласти договір реструктуризації (розстрочення).