Тарифы на электричество — в Минэнерго рассказали, чего ожидают от цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве энергетики рассказали, каким должен быть тариф на электрическую энергию для населения. Сдерживание цен делает невозможным необходимые поступления для обеспечения собственными генерирующими мощностями.

Об этом рассказал заместитель главы Минэнергетики Николай Колесник во время телемарафона.

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Какими должны быть цены на электричество

Чиновник убежден, что тариф на электричество должен покрывать расходы государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это позволит Украине быть обеспеченной собственными генерирующими мощностями.

Сейчас финансовая нагрузка на поддержку льготного тарифа на электричество для украинцев лежит именно на этих госкомпаниях.

В таких условиях тариф должен покрывать весь объем фактических затрат компаний для того, чтобы энергосистема имела необходимую генерацию.

"Вопрос тарифа всегда с двух сторон. С одной стороны, надо понимать, что это вопрос поступлений по этому тарифу, а с другой — он должен покрывать фактические расходы для того, чтобы компании могли своевременно выполнять все необходимые технические меры для того, чтобы мы имели генерацию и основывали свой баланс на генерации внутри страны, а не сбалансировались импортом из сопредельных стран", — пояснил замминистра энергетики.

В то же время он не привел расчетов тарифа, гарантирующих покрытие расходов госкомпаний.

Какие сейчас тарифы на свет

На днях Кабинет министров сохранил действующий тариф на электрическую энергию для населения до конца мая. Стоимость ресурса для населения составляет 2,64 грн за киловатт.

После очередных российских обстрелов Министерство энергетики и Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начали изучать возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы. До этого министр энергетики уверял, что никаких решений об изменении тарифов нет.

Электрическая энергия стала единственной услугой, на которую во время войны значительно повысили цену. Рост тарифа объяснили тем, что Украина прошла сложнейшую зиму в условиях массированных российских атак на энергосистему и необходимы средства на ремонтную кампанию. За год услуга прибавила в стоимости 69,7%.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в некоторых городах Украины с 1 мая поднимутся тарифы на водоснабжение. Причем повышение цен не коснется больших населённых пунктов. Тарифы на воду повысят администрации небольших городов.

Также в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксованный" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.