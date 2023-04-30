В Минэнерго рассказали, сколько нужно средств для подготовки к следующему отопительному сезону

Линии электропередач. Фото: Pixabay

Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.

Об этом рассказал замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона.

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Замминистра отметил, что соответствующие расчеты необходимых средств для подготовки к следующему отопительному сезону были произведены совместно с Всемирным банком.

"На этот момент для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долларов, из которых 1,2 млрд должно уйти на закупки определенного типа ресурсов.

Остальная часть суммы — это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, в основном это облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации и зеленой генерации и гидроаккумулирующие и гидростанции. Это примерно 2,1 млрд долларов", — заявил Сафаров.

Замминистра подчеркнул, что эти средства необходимы только для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону. А сумма, которая необходима для восстановления энергетики, намного больше.

Напомним, 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов, который был сверхсложным из-за российской агрессии.

Также ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.