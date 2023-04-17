Минфин дал оценку состоянию дефицита бюджета после возобновления сотрудничества с МВФ

Глава Минфина Украины Сергей Марченко. Фото: kmu.gov.ua

В Министерстве финансов Украины положительно оценивают способность финансирования дефицита бюджета в 2023 году после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). В ведомстве надеются на длительную поддержку Украины международными партнерами, что ускорит победу в войне с Россией.

Об этом рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью телеканалу CNN, передает его пресс-служба.

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Как отметил глава ведомства, после недавно утвержденной программы расширенного финансирования МВФ для Украины, появилась большая уверенность в финансировании дефицита бюджета текущего года.

В частности, в этом году на скорейшее восстановление страны после разрушений от боевых действий необходимо около 14 млрд долларов.

"В этом году мы планируем реализовать срочное восстановление, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США. Приоритетными направлениями являются восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарное разминирование, восстановление поврежденного жилья, критической и социальной инфраструктуры, а также поддержка частного сектора", — отметил министр.

Глава Минфина также надеется на инвестиции иностранного бизнеса, что поддержало бы восстановление и развитие экономики страны. В общем, украинское правительство рассчитывает на длительное и прочное сотрудничество с международными партнерами, что ускорило бы победу в войне. Проигрыш Украины будет означать проигрыш всего цивилизованного мира, сказал Марченко CNN.

Дефицит бюджета в 2023-м

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Напомним, 3 апреля глава Национального банка Андрей Пышный заявил, что Киев получил первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования. Ранее МВФ согласовал кредит для Украины в сумме 15,6 миллиарда долларов.

Также мы писали, что транш от Международного валютного фонда (МВФ) увеличил объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.