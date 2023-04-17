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У Мінфіні України оцінили стан дефіциту бюджету після поновлення співпраці з МВФ, — CNN

17 квітня 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінфін дав оцінку стану дефіциту бюджету після поновлення співпраці з МВФ
Голова Мінфіну України Сергій Марченко. Фото: kmu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві фінансів України позитивно оцінюють спроможність фінансування дефіциту бюджету у 2023 році після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). У відомстві сподіваються на тривалу підтримку України міжнародними партнерами, що пришвидшить перемогу у війні з Росією.

Про це розповів голова Мінфіну України Сергій Марченко в інтерв’ю телеканалу CNN, інформує його пресслужба.

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Плани з відновлення України

Як зазначив очільник відомства, після нещодавно затвердженої програми розширеного фінансування МВФ для України, з'явилась більша впевненість щодо фінансування дефіциту бюджету поточного року.

Зокрема, цьогоріч на швидке відновлення країни після руйнацій від бойових дій необхідно близько 14 млрд доларів.

"У цьому році ми плануємо реалізувати нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору", — зазначив міністр.

Голова Мінфіну також сподівається на інвестиції іноземного бізнесу, які підтримали б відновлення і розвиток економіки країни. Загалом український уряд розраховує на тривалу та міцну співпрацю з міжнародними партнерами, що пришвидшило б перемогу у війні. Програш України означатиме програш усього цивілізованого світу, сказав Марченко CNN.

Дефіцит бюджету у 2023-му

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Нагадаємо, 3 квітня голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Київ отримав перший транш від Міжнародного валютного фонду у  2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування. Раніше МВФ погодив кредит для України у сумі 15,6 мільярда доларів.

Також ми писали, що транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

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