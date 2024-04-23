Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В МВФ рассказали, как относятся к биткоину arrow

В МВФ рассказали, как относятся к биткоину

23 апреля 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Международный валютный фонд признал ценность биткоина, что это значит
Женщина пользуется биткоин-банкоматом. Фото иллюстративное: timesofmadeira.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На фоне глобальной финансовой нестабильности цифровая криптовалюта биткоин превращается в важный канал для трансграничных денежных потоков. Особый спрос на BTC — в странах с гиперинфляцией.

Об этом говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Читайте также:

BTC — находка для стран с большой инфляцией

В документе, который называется "Руководство по трансграничным потокам Bitcoin", отмечается, что биткоин стал необходимым финансовым инструментом. Поскольку природа BTC децентрализована, его можно использовать для обхода традиционных банковских систем, особенно в регионах, которые испытывают экономические трудности или имеют строгий контроль за движением капитала.

По данным отчета, подобные транзакции часто фиксируются в таких странах как Аргентина и Венесуэла, где граждане страдают от гиперинфляции. Поэтому в этих государствах биткоин стал важным финансовым инструментом для сохранения богатства и доступа на мировые рынки, а не просто спекулятивной инвестицией.

"Биткоин-транзакции предоставляют людям в государствах с высокой инфляцией возможность стабилизировать свои сбережения и участвовать в глобальной торговле на условиях, которые невозможны с помощью их национальных валют", — рассказал один из авторов документа Эудженио Черутти.

Когда Украина легализует криптоактивы

Также Международный валютный фонд призвал Украину завершить обновление законодательства о виртуальных активах до конца 2024 года. В Минцифре Украины говорят, что ввести государственное регулирование на рынке криптовалют в такие сроки вполне реально.

"В условиях войны мы должны использовать весь спектр возможностей и развивать новые отрасли экономики. Легализация криптосектора может иметь мощный экономический эффект, генерируя оборот в миллиарды гривен", — заявил заместитель министра цифровой трансформации по воросам развития IT Александр Борняков.

Напомним, 20 апреля, в четвертый раз за историю криптовалют, состоялся халвинг биткоина. Раньше мы рассказывали, как выгодно и безопасно купить биткоин в Украине.

курс валют
МВФ
криптовалюта
деньги
монеты
биржа
финансы
криптообменники
биткоин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри