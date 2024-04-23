Международный валютный фонд признал ценность биткоина, что это значит

Женщина пользуется биткоин-банкоматом. Фото иллюстративное: timesofmadeira.com

На фоне глобальной финансовой нестабильности цифровая криптовалюта биткоин превращается в важный канал для трансграничных денежных потоков. Особый спрос на BTC — в странах с гиперинфляцией.

Об этом говорится в новом отчете Международного валютного фонда (МВФ).

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В документе, который называется "Руководство по трансграничным потокам Bitcoin", отмечается, что биткоин стал необходимым финансовым инструментом. Поскольку природа BTC децентрализована, его можно использовать для обхода традиционных банковских систем, особенно в регионах, которые испытывают экономические трудности или имеют строгий контроль за движением капитала.

По данным отчета, подобные транзакции часто фиксируются в таких странах как Аргентина и Венесуэла, где граждане страдают от гиперинфляции. Поэтому в этих государствах биткоин стал важным финансовым инструментом для сохранения богатства и доступа на мировые рынки, а не просто спекулятивной инвестицией.

"Биткоин-транзакции предоставляют людям в государствах с высокой инфляцией возможность стабилизировать свои сбережения и участвовать в глобальной торговле на условиях, которые невозможны с помощью их национальных валют", — рассказал один из авторов документа Эудженио Черутти.

Когда Украина легализует криптоактивы

Также Международный валютный фонд призвал Украину завершить обновление законодательства о виртуальных активах до конца 2024 года. В Минцифре Украины говорят, что ввести государственное регулирование на рынке криптовалют в такие сроки вполне реально.

"В условиях войны мы должны использовать весь спектр возможностей и развивать новые отрасли экономики. Легализация криптосектора может иметь мощный экономический эффект, генерируя оборот в миллиарды гривен", — заявил заместитель министра цифровой трансформации по воросам развития IT Александр Борняков.

Напомним, 20 апреля, в четвертый раз за историю криптовалют, состоялся халвинг биткоина. Раньше мы рассказывали, как выгодно и безопасно купить биткоин в Украине.