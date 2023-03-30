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В МВФ рассказали, когда рассмотрят новую кредитную программу для Украины

30 марта 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины — известна дата
Речь идет о сумме более 15 миллиардов долларов.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 31 марта, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть запрос Украины на открытие новой четырехлетней программы (2023-2027) расширенного финансирования EFF. Речь идет о сумме более 15 миллиардов долларов.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на повестку дня МВФ.

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В этот день также планируют подвести итоги открытой в декабре Мониторинговой программы с привлечением совета директоров.

21 марта представителям украинских властей и Международного валютного фонда удалось достичь на уровне персонала предварительных договоренностей по ряду вопросов, поддерживаемых четырехлетним соглашением о расширенном финансировании (EFF) на около 15,6 миллиарда долларов.

Программу намерены разделить на два этапа. Первый будет направлен на удержание стабильности сроком на 12-18 месяцев, а второй будет предусматривать большие структурные реформы, нацеленные на рост и евроинтеграцию.

Ранее в украинском правительстве заявляли, что в условиях рекордного дефицита бюджета программа помогла бы финансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими странами-партнерами.

По данным Министерства финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Напомним, по мнению главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллины Георгиевой, украинская экономика требует от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи. Именно такая сумма необходима для работы только в 2023 году.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Также мы писали, что в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

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