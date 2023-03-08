МВФ считает, что война в Украине серьезно ударит по экономике россии

В МВФ считают, что война в Украине серьезно ударит по экономике россии
Война в Украине после 2023 года будет иметь "очень разрушительное" влияние на экономические перспективы россии. Ожидается, что в дальнейшем российская экономика сократится на несколько процентов.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Как изменятся экономические показатели
По словам Георгиевой, экономические показатели россии изменятся в сторону понижения на 7%.
"Когда вы берете наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика россии сократится как минимум на 7%", — сказала она.
По словам главы МВФ, экономика россии также со временем пострадает из-за эмиграции работников, закрытия доступа к технологиям и введения западных санкций против энергетической отрасли.
Несмотря на то, что россии удалось перенаправить часть своей нефти за пределы европейских рынков — в Китай и Индию, это не будет иметь "длительного влияния" на экономику страны.
"Мы не видим, чтобы россия получала какую-то выгоду от того, что она нанесла Украине и себе", — добавила глава Фонда.
Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.
Напомним, 8 марта стартовала работа миссии Международного валютного фонда над новой потенциальной программой кредитования для Украины. Переговоры с представителями украинского правительства начались в Варшаве.
Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.