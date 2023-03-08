МВФ считает, что война в Украине серьезно ударит по экономике россии

Ожидается, что российская экономика неизбежно сократится

Война в Украине после 2023 года будет иметь "очень разрушительное" влияние на экономические перспективы россии. Ожидается, что в дальнейшем российская экономика сократится на несколько процентов.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Как изменятся экономические показатели

По словам Георгиевой, экономические показатели россии изменятся в сторону понижения на 7%.

"Когда вы берете наши прогнозы на среднесрочную перспективу, они означают, что экономика россии сократится как минимум на 7%", — сказала она.

По словам главы МВФ, экономика россии также со временем пострадает из-за эмиграции работников, закрытия доступа к технологиям и введения западных санкций против энергетической отрасли.

Несмотря на то, что россии удалось перенаправить часть своей нефти за пределы европейских рынков — в Китай и Индию, это не будет иметь "длительного влияния" на экономику страны.

"Мы не видим, чтобы россия получала какую-то выгоду от того, что она нанесла Украине и себе", — добавила глава Фонда.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Напомним, 8 марта стартовала работа миссии Международного валютного фонда над новой потенциальной программой кредитования для Украины. Переговоры с представителями украинского правительства начались в Варшаве.

Международный валютный фонд изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.