Нафтогаз назвал сумму ущерба от российских атак — где больше всего повреждений

Больше всего разрушений зафиксировано в Харьковской области

В НАК "Нафтогаз Украины" оценивают материальный ущерб от российских обстрелов в 1 млрд долларов. Больше всего разрушений зафиксировано в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Нафтогаза Алексей Чернышев, пишет издание NV.

Убытки Нафтогаза от обстрелов

По словам главы Нафтогаза, все значительные повреждения сосредоточены преимущественно на Харьковщине, которая продолжает подвергаться обстрелам с начала полномасштабной войны.

"У нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений — Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк", — подчеркнул он.

Добыча газа во время войны

Чиновник отметил, что в четвертом квартале прошлого года компания нарастила добычу природного газа, в частности за счет увеличения мощностей на западе страны. Так, "Укргаздобыча" добыла более 12 млрд куб. м. газа (товарного).

В 2023 году компания рассчитывает добыть дополнительно еще 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы добычи увеличат и украинские частные добывающие компании.

"Итак, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа", — добавил Алексей Чернышев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка. Так, в энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю.

Также мы писали, что в Украину с начала действия налоговой льготы завезли более 20 тысяч трансформаторов. Речь идет о периоде с 12 ноября по 31 декабря 2022 года.