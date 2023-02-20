Нафтогаз назвал сумму ущерба от российских атак — где больше всего повреждений

В Нафтогазе назвали сумму ущерба от российских атак
В НАК "Нафтогаз Украины" оценивают материальный ущерб от российских обстрелов в 1 млрд долларов. Больше всего разрушений зафиксировано в Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Нафтогаза Алексей Чернышев, пишет издание NV.
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Убытки Нафтогаза от обстрелов
По словам главы Нафтогаза, все значительные повреждения сосредоточены преимущественно на Харьковщине, которая продолжает подвергаться обстрелам с начала полномасштабной войны.
"У нас есть убытки более чем на 1 млрд долларов из-за поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Одно из самых больших разрушений — Шебелинский НПЗ, уничтоженный резервуарный парк", — подчеркнул он.
Добыча газа во время войны
Чиновник отметил, что в четвертом квартале прошлого года компания нарастила добычу природного газа, в частности за счет увеличения мощностей на западе страны. Так, "Укргаздобыча" добыла более 12 млрд куб. м. газа (товарного).
В 2023 году компания рассчитывает добыть дополнительно еще 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы добычи увеличат и украинские частные добывающие компании.
"Итак, в 2023-м сможем иметь почти 19 млрд кубометров украинского газа", — добавил Алексей Чернышев.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" договорился о грантовой помощи на сумму 188,8 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Это позволит закупить за границей достаточное количество природного газа для нормального завершения отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии из-за избытка. Так, в энергосистеме нет дефицита электричества почти неделю.
Также мы писали, что в Украину с начала действия налоговой льготы завезли более 20 тысяч трансформаторов. Речь идет о периоде с 12 ноября по 31 декабря 2022 года.