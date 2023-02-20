Нафтогаз назвав суму збитків від російських атак — де найбільше пошкоджень

Найбільше руйнувань зафіксовано у Харківській області

У НАК "Нафтогаз України" оцінюють матеріальні збитки від російських обстрілів в 1 млрд доларів. Найбільше руйнувань зафіксовано у Харківській області.

Про це повідомив керівник Нафтогазу Олексій Чернишов, пише видання NV.

Збитки Нафтогазу від обстрілів

За словами голови Нафтогазу, усі значні пошкодження зосереджені переважно на Харківщині, яка продовжує потерпати від обстрілів з початку повномасштабної війни.

"Ми маємо збитків на понад 1 млрд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Одне з найбільших руйнувань — Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк", — наголосив посадовець.

Видобуток газу під час війни

Він зазначив, що у четвертому кварталі минулого року компанія наростила видобуток природного газу, зокрема, за рахунок збільшення потужностей на заході країни. Так, "Укргазвидобування" видобуло понад 12 млрд куб. м. газу (товарного).

У 2023 році компанія розраховує видобути додатково ще 1 млрд кубометрів. Також очікують, що об'єми видобутку збільшать і українські приватні видобувні компанії.

"Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу", — додав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" домовився про грантову допомогу на суму 188,8 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу для нормального завершення опалювального сезону.

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