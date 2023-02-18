Нафтогазу передали акції низки облгазів через ризики в енергосистемі

Зокрема, йдеться про акції "Тернопільгазу"

Кабінет міністрів затвердив передачу "Нафтогазу України" деяких операторів розподілу газу (облгазів). Це зробили через ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Про таке рішення повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, уряд вирішив підтримати пропозицію Національної агенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), та Нафтогазу щодо передачі в управління державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" низки активів, арештованих у кримінальних справах.

Уряд доручив "Чорноморнафтогаз", Міненерго та НКРЕКУ вжити в рамках законодавства заходів для запобігання ризику збою чи переривання функціонування активів, здатних призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Про які акції облгазів йдеться

Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва, передали в управління АРМА арештовані на вимогу Державного бюро розслідувань:

61% акцій "Тернопільгазу";

81,4% акцій "Коростишевгазу";

33% акцій "Кіровоградгазу";

14,7% акцій "Хмельницькгазу";

65,8% акцій "Мелітопольгазу";

по одній акції низки інших операторів ГРМ.

Акції "Кіровоградгазу" вже перебувають у власності НАКу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" домовився про грантову допомогу на суму 188,8 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу для нормального завершення опалювального сезону.

Також ми писали, що в Україну з початку дії податкової пільги завезли понад 20 тисяч трансформаторів. Йдеться про період з 12 листопада по 31 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Україна може поновити експорт електроенергії через надлишок. Так, в енергосистемі немає дефіциту електрики майже тиждень.