Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Нафтогазе избрали главу наблюдательного совета: кто он arrow

В Нафтогазе избрали главу наблюдательного совета: кто он

10 февраля 2023 16:51
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Нафтогазе избрали главу наблюдательного совета - что известно
Марино имеет 38-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли
lis.jpg - Ксения Лисновская

10 февраля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал себе нового главу. Им стал Энтони Марино.

Такое решение было принято во время своего заседания, передает пресс-центр "Натофгаза".

Читайте также:

Что известно о чиновнике

В пресс-службе отметили, что Энтони Марино является специалистом по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой отрасли. Он является гражданином Соединенных Штатов и Канады.

До этого занимал должности исполнительного директора, президента, а также СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией 4 млрд долларов Vermilion Energy.

Сейчас Марино – президент и CEO энергокомпании Tenaz Energy.

Новый наблюдательный совет

В конце января этого года правительство избрало наблюдательный совет "Нафтогаза Украины", который должен обеспечить прозрачность и контроль за работой газового предприятия. Представителями государства назначена советник премьера Наталья Бойко и Ростислав Шурма (замруководителя Офиса Президента, а до 2019 года был гендиректором завода "Запорожсталь").

С 27 сентября 2021-го наблюдательный совет компании отсутствовал из-за прекращения полномочий всех его членов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская группа "Нафтогаз" предложила крупнейшему по объему активов банковскому холдингу Соединенных Штатов JP Morgan сотрудничество. Планирует реализовать проекты по увеличению добычи и более эффективной транспортировки, хранения углеводородов, а также в области возобновляемой энергетики.

Ранее мы писали, что украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:19 Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

18:00 Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:57 Анастасия Меркушина рассказала о выигрышной тактике для гонки в биатлоне

17:50 Скандальный нардеп Трухин вернулся из-за границы и посетил Офис президента, — СМИ

17:45 Украина потеряла более 75% мощности ТЭС: детали

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

17:23 Мировые инвесторы в 2023-м будут вкладывать миллиарды в энергобезопасность: отчет аналитиков

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Новина з відео

17:22 Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе

Новина з відео

14:06 В Турции из-под завалов достали украинку и ее 4-летнего сына, — CNN

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Актуальное по теме

None 10 Февраль 18:19

Третий раз за день: в Украине объявили воздушную тревогу

None 10 Февраль 18:05

"Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

None 10 Февраль 16:44

Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу

None 10 Февраль 18:20

"Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB