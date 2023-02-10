В Нафтогазе избрали главу наблюдательного совета - что известно

Марино имеет 38-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли

10 февраля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" избрал себе нового главу. Им стал Энтони Марино.

Такое решение было принято во время своего заседания, передает пресс-центр "Натофгаза".

Что известно о чиновнике

В пресс-службе отметили, что Энтони Марино является специалистом по разведке и добыче с более чем 38-летним опытом работы в нефтегазовой отрасли. Он является гражданином Соединенных Штатов и Канады.

До этого занимал должности исполнительного директора, президента, а также СЭО международной компании по разведке и добыче углеводородов с рыночной капитализацией 4 млрд долларов Vermilion Energy.

Сейчас Марино – президент и CEO энергокомпании Tenaz Energy.

Новый наблюдательный совет

В конце января этого года правительство избрало наблюдательный совет "Нафтогаза Украины", который должен обеспечить прозрачность и контроль за работой газового предприятия. Представителями государства назначена советник премьера Наталья Бойко и Ростислав Шурма (замруководителя Офиса Президента, а до 2019 года был гендиректором завода "Запорожсталь").

С 27 сентября 2021-го наблюдательный совет компании отсутствовал из-за прекращения полномочий всех его членов.

Что еще стоит знать

Напомним, украинская группа "Нафтогаз" предложила крупнейшему по объему активов банковскому холдингу Соединенных Штатов JP Morgan сотрудничество. Планирует реализовать проекты по увеличению добычи и более эффективной транспортировки, хранения углеводородов, а также в области возобновляемой энергетики.

Ранее мы писали, что украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.