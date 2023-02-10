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У Нафтогазі обрали очільника наглядової ради: хто він

10 лютого 2023 16:51
lis.jpg - Ксенія Лисновська
У Нафтогазі обрали очільника наглядової ради — що відомо
Маріно має 38-річний досвід роботи у нафтогазовій галузі
lis.jpg - Ксенія Лисновська

10 лютого наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала собі нового очільника. Ним став Ентоні Маріно.

Таке рішення ухвалили під час свого засідання, передає пресцентр "Натофгазу".

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Що відомо про посадовця

У пресслужбі зауважили, що Ентоні Маріно є спеціалістом із розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій галузі. Він є громадянином Сполучених Штатів та Канади.

До цього обіймав посади виконавчого директора, президента, а також СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів із ринковою капіталізацією 4 млрд доларів Vermilion Energy.

Зараз Маріно є президентом та CEO енергокомпанії Tenaz Energy.

Нова наглядова рада

Наприкінці січня цього року уряд обрав наглядову раду "Нафтогазу України", яка має забезпечити прозорість та контроль за роботою газового підприємства. Представниками держави призначили радницю прем'єра Наталію Бойко та Ростислава Шурму (заступник керівника Офісу Президента, а до 2019 року був гендиректором заводу "Запоріжсталь").

З 27 вересня 2021-го наглядова рада компанії була відсутня через припинення повноважень усіх її членів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська група "Нафтогаз" запропонувала найбільшому за обсягами активів банківському холдингу Сполучених Штатів J.P. Morgan співпрацю. Планує втілити проєкти зі збільшення видобутку та ефективнішого транспортування, зберігання вуглеводнів, а також у галузі відновлюваної енергетики.

Раніше ми писали, що український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.

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