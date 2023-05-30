Нафтогаз озвучил планы относительно стоимости газа для украинцев

Коммунальные платежи граждан. Фото: Новини.LIVE

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о планах относительно стоимости "голубого топлива" для населения на год, то есть до мая 2024-го. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране.

Об этом заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев, пишет издание NV.

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Как отметил руководитель компании, в течение года действующие тарифы Нафтогаза менять не планируют. Такое решение было принято, учитывая военное положение и экономическую ситуацию в стране. Следовательно, украинцы будут в дальнейшем платить фиксированную цену.

"Для бытовых клиентов она остается неизменной — 7,96 грн за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно", — отметил Алексей Чернышев.

Тарифы других поставщиков

В апреле 2023 года Нафтогаз принял решение о тарифах на год, поскольку истекал срок действия долгосрочных договоров на поставку природного газа к бытовым потребителям. Компания сохранила фиксированную цену на "голубое топливо" в 7,96 грн за кубический метр. Услугами ГК "Нафтогаз" пользуются около 98% украинских бытовых потребителей.

Также в рамках годового предложения газ по старой цене украинским потребителям предложили девять газопоставщиков. Стоимость топлива колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр.

В частности, пять поставщиков снабдят клиентов топливом по цене до 8 гривен, а у четырех цена — от 8,20 до 9,99 гривны за кубометр.

Следует отметить, что в стране власти установили мораторий на повышение стоимости некоторых коммунальных тарифов для населения. Речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Эти услуги не должны дорожать во время военного положения, а также еще полгода после его завершения.

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Напомним, украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нефтегаз Украины".

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируют исключительно за счет увеличения внутренней добычи.