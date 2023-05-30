Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Нафтогазе озвучили планы относительно стоимости газа для украинцев arrow

В Нафтогазе озвучили планы относительно стоимости газа для украинцев

30 мая 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз озвучил планы относительно стоимости газа для украинцев
Коммунальные платежи граждан. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о планах относительно стоимости "голубого топлива" для населения на год, то есть до мая 2024-го. В компании не намерены нарушать мораторий, установленный во время военного положения в стране.

Об этом заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев, пишет издание NV.

Читайте также:

Какие будут тарифы Нафтогаза для большинства украинцев

Как отметил руководитель компании, в течение года действующие тарифы Нафтогаза менять не планируют. Такое решение было принято, учитывая военное положение и экономическую ситуацию в стране. Следовательно, украинцы будут в дальнейшем платить фиксированную цену.

"Для бытовых клиентов она остается неизменной — 7,96 грн за кубометр с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно", — отметил Алексей Чернышев.

Тарифы других поставщиков

В апреле 2023 года Нафтогаз принял решение о тарифах на год, поскольку истекал срок действия долгосрочных договоров на поставку природного газа к бытовым потребителям. Компания сохранила фиксированную цену на "голубое топливо" в 7,96 грн за кубический метр. Услугами ГК "Нафтогаз" пользуются около 98% украинских бытовых потребителей.

Также в рамках годового предложения газ по старой цене украинским потребителям предложили девять газопоставщиков. Стоимость топлива колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр.

В частности, пять поставщиков снабдят клиентов топливом по цене до 8 гривен, а у четырех цена — от 8,20 до 9,99 гривны за кубометр.

Следует отметить, что в стране власти установили мораторий на повышение стоимости некоторых коммунальных тарифов для населения. Речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природного газа. Эти услуги не должны дорожать во время военного положения, а также еще полгода после его завершения.

Больше о газе

Напомним, украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нефтегаз Украины".

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируют исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас