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У Нафтогазі озвучили плани щодо вартості газу для українців

30 травня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз озвучив плани щодо вартості газу для українців
Комунальні платіжки громадян. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У НАК "Нафтогаз України" розповіли про плани щодо вартості "блакитного палива" для населення на рік, тобто до травня 2024-го. У компанії не мають наміру порушувати мораторій, встановлений на час воєнного стану в країні.

Про це заявив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов, пише видання NV.

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Які будуть тарифи Нафтогазу для більшості українців

Як зазначив керівник компанії, упродовж року чинні тарифи Нафтогазу змінювати не планують. Таке рішення ухвалили, з огляду на воєнний стан та економічну ситуацію в країні. Відтак, українці надалі платитимуть фіксовану ціну.

"Для побутових клієнтів вона залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно", — наголосив Олексій Чернишов.

Тарифи інших постачальників

У квітні 2023 року Нафтогаз ухвалив рішення щодо тарифів на рік, оскільки добігав кінця термін дії довгострокових договорів на постачання природного газу до побутових споживачів. Компанія зберегла фіксовану ціну на "блакитне паливо" у 7,96 грн за кубічний метр. Послугами ГК "Нафтогаз" користуються близько 98% українських побутових споживачів.

Так само у рамках річної пропозиції газ за старою ціною українським споживачам запропонували дев'ять газопостачальників. Вартість палива коливається від 7,70 до 9,99 гривні за один кубічний метр.

Зокрема, п’ять постачальників забезпечать клієнтів паливом за ціною до 8 гривень, а у чотирьох вартість — від 8,20 до 9,99 гривні за кубометр.

Варто зауважити, що в країні влада встановила мораторій на підвищення вартості деяких комунальних тарифів для населення. Йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Ці послуги не мають дорожчати під час воєнного стану, а також ще пів року після його завершення.

Більше про газ

Нагадаємо, українців попередили про те, що платити за розподіл природного газу потрібно по-новому. Це пов'язано з переходом місцевих облгазів в управління НАК "Нафтогаз України".

Також ми писали, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

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