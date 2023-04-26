Нафтогаз предупредил о последствиях за несвоевременно предоставленные показатели за газ — как избежать

Домашний счетчик природного газа. Фото: samgas

Украинцев предупредили, что информация о потреблении природного газа в "личных кабинетах" газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и других компаний с переданной клиентами может расходиться. Такие могут быть последствия, если несвоевременно предоставлять показатели за газ.

Об этом сообщила пресс-служба ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в Группу Нафтогаз.

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Что делать, если не успели отправить данные

В Газсети объяснили, чтобы получить счет на оплату за газ с достоверными показателями счетчика, нужно вовремя передавать данные газораспределительной компании. Если это делать в период с 1 по 5 число ежемесячно, то суммы в платежках будут отображаться корректно и не придется переплачивать.

В случае если потребитель не успел передать показатели счетчика вовремя, то рекомендуют дождаться конца месяца, зафиксировать актуальные данные на 30 апреля — и эти значения передать уже в следующем месяце, как и положено, с 1 по 5 число.

"Например. Сегодня 25 апреля. Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 мая удобным Вам способом", — пояснили специалисты.

После получения показателей счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика, добавили в компании.

Источник: Газсети

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Ранее компания объединила все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле. Уже в апреле клиенты получили обновленные платежи за март.