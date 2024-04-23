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В Нафтогазе рассказали, какие будут цены с 1 мая

23 апреля 2024 07:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на газ — Нафтогаз рассказал, что будет с ценами с 1 мая
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В конце апреля 2024 года истекает срок действия годового тарифа на рынке поставок газа конечным потребителям, в частности от ГК "Нафтогаз". Известно, ожидать ли в связи с этим новых цен на голубое топливо с 1 мая 2024 года.

О том, какие могут быть цены, рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона.

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Изменятся ли тарифы Нафтогаза с 1 мая

По словам главы Нафтогаза, для бытовых потребителей во время войны цены будут оставаться регулируемыми. Речь идет об ограничении моратория на уровне 7,96 грн за куб. м.

Чернышев отметил, что реальная стоимость, определяемая спросом и предложением, составляет около 12 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Соответствующее покрытие ценовой разницы осуществляет "Нафтогаз" практически как дотацию населению.

Ситуация с долгами и льготные цены

Следует заметить, что большинство производителей тепла образовали огромную задолженность перед Нафтогазом. К концу 31 марта задолженность предприятий теплокоммунэнерго достигала 63,4 млрд гривен, а население задолжало 9,8 млрд гривен.

Тем не менее, правительство продлило льготные цены на газ для теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций до 31 августа 2024 года, ведь действовали до 15 апреля 2024 года.

Таким образом, оставили старую стоимость газа для производителей тепловой энергии на уровне:

  • 7,42 грн/куб.м (с НДС) — для населения;
  • 16,39 грн/куб. м. — для бюджетных учреждений.

Планы Нафтогаза на 2024 год

Ранее в своем заявлении Чернышев назвал главные задачи Нафтогаза на 2024 год:

  • наращивание добычи нефти;
  • увеличение объемов газа иностранных энергокомпаний в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ);
  • развитие клиентских услуг для населения;
  • защита объектов в условиях войны;
  • модернизация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ)

"Наш план на 2024 год — нарастить добычу голубого топлива по меньшей мере на полмиллиарда куб. м. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа. Будем использовать все возможности, чтобы сделать Украину более устойчивой и более энергонезависимым", — сообщал он.

В прошлом году общая добыча валового природного газа в стране выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим годом — до 18,7 млрд куб. м. Компания отказалась от импортируемого ресурса.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в некоторых небольших городах подорожает услуга водоснабжения с 1 мая 2024 года. В то же время, для крупных городов Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ) ранее запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Также мы писали, что в мае 2024 года тарифы на электрическую энергию не будут повышать, однако это может произойти в ближайшем будущем. В то же время, часть потребителей заплатит за эту жилищно-коммунальную услугу на 60% меньше.

цены на газ
коммунальные услуги
Нафтогаз
ЖКХ
газ

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