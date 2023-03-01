Отопительный сезон в Украине — в Нафтогазе рассказали, когда завершится

В Нафтогазе рассказали, когда завершится отопительный сезон
В Украине отопительный сезон 2022-2023 продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.
Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во время эфира телемарафона "Единые новости".
-
Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые
-
Сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse: Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию
-
Происхождение COVID-19: ФБР допускает утечку из китайской лаборатории
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из минометов и артиллерии: что известно
-
Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф
-
ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина
-
Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение
-
За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко
-
В Херсонской области оккупанты шантажируют владельцев автомобилей из-за паспортов рф: детали
Подробности
Как отметил Чернышев, отопление выключат, как только будет позволять температура воздуха.
"Есть надежды, что сможем это сделать в самом начале апреля. Но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — отметил он.
Также Чернышев заверил, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, хотя хотели бы завершить его как можно раньше. В то же время, он попросил украинцев бережно пользоваться отоплением и по возможности экономно.
Следует отметить, что год назад отопительный сезон в стране завершился 28 марта.
Что еще стоит знать
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.
Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.
Также мы писали, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Украине удалось договориться о закупке дополнительного объема природного газа. Договорено о финансировании.
Напомним, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.