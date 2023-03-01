Отопительный сезон в Украине — в Нафтогазе рассказали, когда завершится

Отопление в домах выключат в начале апреля

В Украине отопительный сезон 2022-2023 продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев во время эфира телемарафона "Единые новости".

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Как отметил Чернышев, отопление выключат, как только будет позволять температура воздуха.

"Есть надежды, что сможем это сделать в самом начале апреля. Но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", — отметил он.

Также Чернышев заверил, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, хотя хотели бы завершить его как можно раньше. В то же время, он попросил украинцев бережно пользоваться отоплением и по возможности экономно.

Следует отметить, что год назад отопительный сезон в стране завершился 28 марта.

Что еще стоит знать

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

Также мы писали, что в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) Украине удалось договориться о закупке дополнительного объема природного газа. Договорено о финансировании.

Напомним, крупнейшая украинская нефтедобывающая компания "Укрнафта", которая с осени прошлого года перешла в собственность государства, планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.