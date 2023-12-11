Счета за отопление будут на 20% меньше — в Нафтогазе назвали способ экономии

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

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По словам специалистов компании, потребители услуг могут сэкономить до 20% денег благодаря сохранению тепла в доме. А именно — установке теплоотражающего экрана за батареей.

"Один простой и недорогой способ уменьшить теплопотери в доме и повысить его энергоэффективность — наклеить отражающий экран за батареей. Это увеличит теплоотдачу ваших радиаторов отопления на 20% и повысит температуру дома примерно на 1-2°С", — отмечают в компании.

Дело в том, что батареи отдают тепло равномерно как в помещение, так и во внешнюю стену. В то время как фольгированный теплоотражающий экран позволит максимально исключить такие потери благодаря своим свойствам.

Приклеить фольгированный теплоотражающий экран можно собственноручно, не прибегая к помощи специалистов. Эта процедура не отнимет много времени.

"Помните, что шторы, мебель и другие предметы, перекрывающие ваши батареи, препятствуют распространению тепла в доме. Это касается и пыли, и грязи, которая собирается на поверхности радиаторов. Поэтому не забывайте заботиться о состоянии ваших батарей", — пояснили эксперты.

Как избежать лишних начислений

Ранее в "Нафтогазе" предупреждали, что граждане могут переплачивать за газ, если вовремя не будут передавать показатели газовых счетчиков. В таком случае операторы газораспределительных сетей (гор- или облгаз) могут начислять объем потребленного природного газа, основываясь на "плановом ежемесячном объеме потребления".

Для того, чтобы избежать лишних начислений, советуют передавать ежемесячно фактические показатели счетчиков (даже если они неизменны) через:

- личный кабинет — https://my.gas.ua/login

- на сайте — https://gas.ua/ru/indicators

- SMS-сообщение на номер — 4647 в формате XXXXXXXXX YYYYY где:

XXXXXXXXX — девять цифр лицевого счета;

YYYYY — показание счетчика из пяти цифр (вносить только черные цифры до запятой).

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине может быть выделена из единого платежа за "голубое топливо" "третья квитанция" за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

Также мы писали, что в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.