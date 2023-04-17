Платежки по газу в новом формате — в Нафтогазе Украины рассказали, изменятся ли цены

Работник компании "Нафтогаз Украины". Фото: УНИАН

Украинцам объяснили, изменится ли цена за доставку природного газа и как будут обслуживать распределительные сети после перевода коммунальных платежей на новый формат. Речь идет об объединении всех бумажных квитанций за потребление и распределение газа ГК "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины".

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Объединение платежек

С вопросом о том, ожидаются ли изменения после объединения коммунальных квитанций, обратилась одна из клиенток "Нафтогаз Украины".

"А кто теперь будет обслуживать распределительные сети? Облгазы уже все? Или оператор газораспределительных сетей просто отошел к Нафтогазу? Или сети уже не нужно обслуживать? И еще. Цена в сумме газ плюс доставка от Нафтогаза останется такой же, как была до этого счастливого момента?", — говорится в вопросе пользовательницы.

Представители газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отметили, что изменились только бумажные счета, остальное — без изменений.

Обслуживанием газовых систем и приборов будут заниматься облгазы (операторы ГРМ). Это касается клиентов ГК "Нафтогаз Украины", а также Кропивницкого филиала "Газсети, АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз".

Несмотря на сокращение расходов на печать и доставку бумажных платежек для компании, цена для потребителей останется неизменной.

"По поводу цены за поставку газа, цена сейчас составляет 7,96 грн. за куб.м. Вы можете следить за обновлениями цены на нашем сайте", — отметили в "Нафтогазе Украины".

Напомним, на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут начать публиковать актуальные сведения по каждому бытовому потребителю. Благодаря этому упростится процедура оформления жилищных субсидий для украинцев.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые платят за жилищно-коммунальные услуги онлайн, могут несколько сэкономить. Речь идет о взыскании размера комиссии, которая зависит от выбранной платформы или сервиса.