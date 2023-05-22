Тарифы в Украине — в Нацкомиссии рассказали, на сколько и почему поднимут цены

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Национальной комиссии по государственному регулированию в энергетике и коммунальных услугах (НКРЭКУ) рассказали о том, на сколько и почему нужно поднимать цены на электрическую энергию. Экономически обоснованная стоимость больше в несколько раз.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии по тарифам Константин Ущаповский.

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Стране не хватает средств

По словам руководителя НКРЭКУ, Украина нуждается в 45-46 миллиардах гривен для полноценной подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.

Средства будут направлены на восстановление энергоинфраструктуры после российских ракетных атак. Деньги планируют взять из поступлений от повышенных тарифов для населения

"Для восстановления инфраструктуры и подготовки к осенне-зимнему периоду, к осенне-зимнему максимуму нужно примерно 45-46 миллиардов гривен", — уверен он.

Как вырастут тарифы

Как отметил глава Нацкомиссии, если рассчитывать пути получения вышеуказанной суммы, то тариф на электричество нужно повысить до 2,88 гривны за 1 кВтч.

Установленная правительством действующая фиксированная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не покрывает составляющие затраты на производство, передачу и снабжение потребителей. Фиксированную цену удается удерживать на льготном уровне за счет механизма возложения специальных обязанностей на государственных производителей электроэнергии — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Тогда как экономически обоснованная цена на ресурс существенно выше фиксированной стоимости для бытовых потребителей и сейчас составляет около 6 грн за кВт-ч, учитывая налог на добавленную стоимость.

Сейчас в стране действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия действующих тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что хотя в правительстве рассматривают несколько вариантов повышения цен, по одному из наиболее вероятных, ожидается подорожание для потребляющих больше энергоресурса. В то время как нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при условии месячного потребления до 250 кВт-ч. Предусматривается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,88 грн за кВт-ч. В таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

В частности, в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины предлагают ввести три или четыре градации тарифа на электроэнергию. Состоятельным украинцам придется платить больше за электроэнергию. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта, вероятно, будет назначена помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине тарифы на электроэнергию для облэнерго планируют пересмотреть. Это может произойти в ближайшие дни на заседании государственного регулятора.

Также мы писали, что украинцам, имеющим задолженность по жилищно-коммунальным услугам, усложнят получение кредитов. Информацию о долгах будут передавать в Украинское бюро кредитных историй.