Тарифы на электричество в Украине — в Нацкомиссии рассказали, на сколько повысят цены

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев стоимость повысится максимум до 2,8 грн за кВт-ч.

Об этом рассказал глава Нацкомиссии Константин Ущаповский во время телемарафона "Єдині новини".

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Как отметил чиновник, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч.

В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч.

"Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых — это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения", — пояснил чиновник.

Глава Нацкомиссии не уточнил ориентировочное время введения новых тарифов, однако добавил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, и о повышении тарифов для населения до такого уровня пока речь не идет.

Ранее член НКРЭКУ Ольга Бабий заявляла, что вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года. По ее словам, подорожание состоится однозначно, ведь энергетические компании нуждаются в финансах, необходимых для производства электроэнергии в условиях разрушений инфраструктуры.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы, — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится с воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — отметила представитель Нацкомиссии по тарифам.

В общем, есть три основные причины для немедленного повышения тарифов на электроэнергию.

"Первая — стоимость электрической энергии для бытовых потребителей не менялась с 2017 года. Вторая — за эти пять лет произошли инфляционные процессы. Третья — за период военного положения у нас уменьшилось потребление электрической энергии и фактически уменьшилось производство электроэнергии "Энергоатомом", — добавила она.

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Действие действующих тарифов подходит к концу 1 мая 2023 года.

Напомним, ранее заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко рассказал, что потребителей могут поделить на две категории, а само подорожание не станет "смертельным". Большинство украинцев потребляют за месяц около 150 кВт-ч, то есть если тариф повысят на один грн за кВт-час, то вероятный ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн больше.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, ведь они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна выбрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен на рыночные в будущем — неизбежно.