Тарифы на электричество в Украине — в Нацкомиссии рассказали, на сколько повысят цены

В Нацкомиссии по тарифам рассказали, на сколько может подорожать электричество
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказали, какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев стоимость повысится максимум до 2,8 грн за кВт-ч.
Об этом рассказал глава Нацкомиссии Константин Ущаповский во время телемарафона "Єдині новини".
Как могут измениться тарифы
Как отметил чиновник, нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч.
В то же время предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,8 грн за кВт-ч.
"Рассматриваются некоторые варианты. Один из базовых — это ориентировочно 1,44 грн/кВт-ч, а затем 2,4 грн/кВт-ч или 2,8 грн/кВт-ч. Это такая ситуация. В ней главное обеспечить действенную программу защиты незащищенных слоев населения", — пояснил чиновник.
Глава Нацкомиссии не уточнил ориентировочное время введения новых тарифов, однако добавил, что рыночный тариф на электроэнергию сейчас составляет примерно 6,2 грн за кВт-ч, и о повышении тарифов для населения до такого уровня пока речь не идет.
Ранее член НКРЭКУ Ольга Бабий заявляла, что вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года. По ее словам, подорожание состоится однозначно, ведь энергетические компании нуждаются в финансах, необходимых для производства электроэнергии в условиях разрушений инфраструктуры.
"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы, — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится с воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — отметила представитель Нацкомиссии по тарифам.
В общем, есть три основные причины для немедленного повышения тарифов на электроэнергию.
"Первая — стоимость электрической энергии для бытовых потребителей не менялась с 2017 года. Вторая — за эти пять лет произошли инфляционные процессы. Третья — за период военного положения у нас уменьшилось потребление электрической энергии и фактически уменьшилось производство электроэнергии "Энергоатомом", — добавила она.
Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.
Действие действующих тарифов подходит к концу 1 мая 2023 года.
Напомним, ранее заместитель главы парламентского комитета по вопросам ЖКУ Алексей Кучеренко рассказал, что потребителей могут поделить на две категории, а само подорожание не станет "смертельным". Большинство украинцев потребляют за месяц около 150 кВт-ч, то есть если тариф повысят на один грн за кВт-час, то вероятный ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн больше.
Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, ведь они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна выбрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен на рыночные в будущем — неизбежно.